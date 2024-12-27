Плутанина з назвою страви виникла через те, що колись француз дійсно приготував дещо схоже – телятину, запечену разом із картоплею та грибами під соусом бешамель. Згодом, однак, практичні й винахідливі господині вирішили замінити бешамель на більш доступний майонез — і результат виявився не менш смачним. Як би не називали страву, а вражає вона завжди. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом порталу "Шуба".
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Рецепт м'яса по-французьки
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 8 картоплин;
– 4 цибулини;
– 200 грамів твердого сиру;
– 60 грамів масла;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– майонез 72% до смаку.
Приготування:
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом і злегка посоліть.
- Картоплю, помиту у шкірці, покладіть у киплячу підсолену воду і проваріть протягом 10 хвилин. Далі дайте їй обсохнути та почистьте. Наріжте картоплю кружальцями завтовшки близько 1 сантиметра та викладіть на дно форми.
- М'ясо наріжте поперек волокон шматками товщиною приблизно 1,5 сантиметра, відбийте кулінарним молотком, приправте сіллю та перцем. Викладіть його поверх картоплі.
- Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору, після чого рівномірно викладіть її разом із маслом на шар м'яса. Полийте підготовлені інгредієнти майонезом та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин.
- Після цього посипте страву тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин.
Смачного!
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