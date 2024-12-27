Плутанина з назвою страви виникла через те, що колись француз дійсно приготував дещо схоже – телятину, запечену разом із картоплею та грибами під соусом бешамель. Згодом, однак, практичні й винахідливі господині вирішили замінити бешамель на більш доступний майонез — і результат виявився не менш смачним. Як би не називали страву, а вражає вона завжди. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт м'яса по-французьки

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 8 картоплин;
– 4 цибулини;
– 200 грамів твердого сиру;
– 60 грамів масла;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– майонез 72% до смаку.

Приготування:

  1. Змастіть форму для запікання вершковим маслом і злегка посоліть.
  2. Картоплю, помиту у шкірці, покладіть у киплячу підсолену воду і проваріть протягом 10 хвилин. Далі дайте їй обсохнути та почистьте. Наріжте картоплю кружальцями завтовшки близько 1 сантиметра та викладіть на дно форми.
  3. М'ясо наріжте поперек волокон шматками товщиною приблизно 1,5 сантиметра, відбийте кулінарним молотком, приправте сіллю та перцем. Викладіть його поверх картоплі.
  4. Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору, після чого рівномірно викладіть її разом із маслом на шар м'яса. Полийте підготовлені інгредієнти майонезом та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин.
  5. Після цього посипте страву тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин.

Смачного!

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