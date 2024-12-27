Плутанина з назвою страви виникла через те, що колись француз дійсно приготував дещо схоже – телятину, запечену разом із картоплею та грибами під соусом бешамель. Згодом, однак, практичні й винахідливі господині вирішили замінити бешамель на більш доступний майонез — і результат виявився не менш смачним. Як би не називали страву, а вражає вона завжди. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт м'яса по-французьки

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 8 картоплин;

– 4 цибулини;

– 200 грамів твердого сиру;

– 60 грамів масла;

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

– майонез 72% до смаку.

Приготування:

Змастіть форму для запікання вершковим маслом і злегка посоліть. Картоплю, помиту у шкірці, покладіть у киплячу підсолену воду і проваріть протягом 10 хвилин. Далі дайте їй обсохнути та почистьте. Наріжте картоплю кружальцями завтовшки близько 1 сантиметра та викладіть на дно форми. М'ясо наріжте поперек волокон шматками товщиною приблизно 1,5 сантиметра, відбийте кулінарним молотком, приправте сіллю та перцем. Викладіть його поверх картоплі. Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору, після чого рівномірно викладіть її разом із маслом на шар м'яса. Полийте підготовлені інгредієнти майонезом та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин. Після цього посипте страву тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин.

Смачного!

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