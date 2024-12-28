Цей торт складається з хрусткої основи з печива, яка чудово доповнюється ніжним кремом та соковитою малиною. Він не лише стане прикрасою солодкого столу, але й справжнім делікатесом, який здатний підкорити навіть найвибагливіших поціновувачів десертів. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт ВВС.

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Рецепт торта без випічки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для основи:

– 200 грамів печива (до прикладу Орео);

– 100 грамів вершкового масла;

для начинки:

– 500 грамів м'якого коров'ячого сиру;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 300 грамів вершкового крему;

– 1/4 чайні ложки солі;

– сік та цедра 1 лимона;

для верхнього шару:

– 200 грамів ягід;

– 2 столові ложки малинового джему (або меду) для глазурі.

Приготування:

Для основи подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера. Додайте до крихти розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте, поки не утвориться однорідна маса. Рівномірно викладіть суміш на дно форми для торта, добре утрамбувавши її ложкою або руками. Поставте основу в холодильник на 20 – 30 хвилин для застигання. Для начинки збийте у великій мисці коров'ячий сир із цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до однорідної консистенції. Додайте вершковий крем, свіжовичавлений лимонний сік та цедру лимона, після чого знову добре перемішайте. Вийміть форму з холодильника та рівномірно викладіть начинку поверх основи. Зверху прикрасьте торт ягодами. Розтопіть малиновий джем або мед у мікрохвильовці чи на плиті, а потім процідіть через сито, щоб позбутися кісточок. Полийте отриманим сиропом верхівку торта. Поставте торт у холодильник мінімум на 4 години, а краще – на ніч, щоб він застиг і став щільним. Перед подачею можна прикрасити десерт додатковими ягодами або лимонною цедрою.

Смачного!

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