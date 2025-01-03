Домашня випічка не просто створює затишну атмосферу – вона перетворює на свято навіть найбуденніше святкування. Принаймні, ці булочки з маком викликають саме такий ефект. 24 Канал пропонує пригадати дитинство з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт булочок з маком

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 18 булочок

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 500 грамів макової начинки;

– 2 чайні ложки сухих дріжджів;

– 4 чайні ложки цукру;

– 550 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 40 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки олії;

– 1 жовток;

– 2 столові ложки молока для змащування;

– дрібка солі.

Приготування:

Для приготування опари змішайте тепле молоко, дріжджі та чайну ложку цукру. Перемішайте інгредієнти та залиште на 15 хвилин у теплому місці. В окремій мисці змішайте яйця, сіль, решту цукру, розтоплене вершкове масло та олію. Добре перемішайте до однорідності. Додайте опару до цієї суміші, знову перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою і залиште у теплому місці на 50 – 60 хвилин, щоб воно підійшло. Посипте робочу поверхню борошном, розділіть тісто на частини та розкачайте кожну у квадрат товщиною 0,5 – 0,7 сантиметра. Макову начинку розподіліть на дві порції. Рівномірно змастіть кожен квадрат начинкою, скрутіть у рулет і наріжте на шматочки. Має вийти близько 18 булочок. Викладіть нарізані рулетики на деко, застелене пергаментом. Змастіть поверхню булочок сумішшю жовтка та молока. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 – 30 хвилин. Готові булочки за бажанням присипте цукровою пудрою перед подачею.

Смачного!

Раніше його готували усі: торт з 80-х, який підкорить і зараз.