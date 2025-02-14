Чемпіон із соковитості: стейк з лосося для особливих випадків

Червона рибка – це інгредієнт, який завжди дарує свято. А коли подія особлива, краще надати перевагу оригінальному рецепту.

Якщо ви хочете подарувати близьким незабутні враження – цей рецепт точно допоможе досягнути цієї мети. Так, бюджет буде вищим, ніж зазвичай, тому цю страву подають для особливих випадків. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу "Шуба", щоб за нагоди насолодитися цим витонченим смаком.

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Рецепт стейка з лосося

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 стейки лосося;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки сушеного часнику;

– пучок петрушки;

– 1/2 чайної ложки духмяного перцю;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю;

– 4 зубчики часнику;

– 4 столові ложки вершкового масла;

– 2 смужки зеленої цибулі.

Приготування:

Приправте філе лосося сіллю, спеціями та подрібненою петрушкою (можна використовувати сушену або свіжу). Почистьте часник та дрібно наріжте. Розтопіть на пательні 3 столові ложки вершкового масла на середньому вогні. Додайте часник до пательні й тушкуйте його, постійно помішуючи, протягом 3 хвилин, доки він не стане золотистим. Зменште вогонь і покладіть стейки лосося на пательню. Обсмажуйте їх, час від часу перевертаючи. Коли один із боків стане рум'яним, додайте решту масла. За 2 хвилини знову переверніть стейки. Загальний час приготування — 7 хвилин. Наріжте зелену цибулю (можна також використати кінзу або петрушку). Зніміть стейки зі сковороди та посипте їх нарізаною зеленню.

Смачного!

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