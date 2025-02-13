Оскільки романтична вечеря повинна лише доповнювати загальну атмосферу, варто надати перевагу легким закускам та не надто калорійним стравам. 24 Канал зібрав кілька рецептів французьких страв, які можуть стати у пригоді на День закоханих.
Не пропустіть Печиво з записками: чаруємо других половинок на День закоханих
Салат Нісуаз
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 120 грамів філе лосося;
– 200 грамів стручкової квасолі;
– 2 яйця;
– 8 чорних оливок (без кісточок);
– 15 мілілітрів винного оцту;
– 40 мілілітрів грецького йогурту;
– 5 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Промийте філе лосося та покладіть його шкірою донизу у друшляк над каструлею з киплячою підсоленою водою. Накрийте кришкою і готуйте на пару протягом 8 хвилин.
- Квасолю також помийте, обріжте кінчики та варіть у воді під лососем протягом 6 хвилин.
- Яйця варіть окремо.
- Наріжте оливки. Половину змішайте з йогуртом, додайте трохи червоного винного оцту і приправте морською сіллю та чорним перцем.
- Перекладіть лосось на дошку, а квасолю відкиньте на друшляк.
- Змішайте квасолю з заправкою і розкладіть по тарілках.
- Яйця охолодіть під холодною водою, почистіть і наріжте на четвертинки.
- Видаліть з лосося шкірку, наріжте філе на шматочки і викладіть на тарілки разом із квасолею. Зверху додайте яйця та прикрасьте салат нарізаними оливками.
- На завершення полийте страву оливковою олією і посипте дрібкою перцю.
Салат з буряка та яловичини
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів яловичини;
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 200 грамів капусти;
– 2 картоплини;
– 2 солені огірки;
– 100 грамів майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Добре вимийте і почистіть картоплю, моркву та буряк від шкірки.
- М'ясо помийте, обсушіть і наріжте тонкими смужками. Приправте сіллю та перцем.
- Картоплю натріть на дрібній тертці. Огірки наріжте соломкою, а буряк і моркву натріть на салатній тертці. Капусту тонко нашинкуйте і трохи розімніть руками.
- Подрібніть овочі соломкою за допомогою салатної терки. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладіть м'ясо і обсмажте до готовності, обережно перемішуючи.
- Готове м'ясо викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. У сковорідку додайте олію та обсмажте терту картоплю до утворення золотої скоринки.
- Викладіть всі інгредієнти окремими купками на зручну тарілку. Посередині помістіть необхідну кількість майонезу і подавайте на стіл.
Пиріг "Фар Бретон"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 склянки молока;
– 3 яйця;
– 1/2 склянки цукру;
– 1 склянка борошна;
– дрібка екстракту ванілі;
– 5 столових ложок масла гхі;
– склянка чорносливу без кісточки;
– 1/2 склянка родзинок;
– 1/4 склянки коньяку;
– 1/2 склянки води;
– дрібка солі.
Приготування:
- У глибокій мисці або чаші блендера змішайте яйця, молоко, цукор, борошно, ванільний екстракт, розтоплене вершкове масло та сіль. За допомогою блендера або занурювального міксера ретельно збийте суміш. Накрийте миску з тістом поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник на 3 години, але не довше, ніж на 24 години.
- Підготуйте глибоку каструльку з довгою ручкою, покладіть у неї чорнослив та родзинки, залийте водою. Варіть сухофрукти на невеликому вогні кілька хвилин, поки вода не випарується. Потім додайте бренді або коньяк і підпаліть довгим сірником. Дайте алкоголю випаруватися, періодично струшуючи каструльку, і зачекайте, поки полум'я саме згасне.
- Перекладіть сухофрукти в інший посуд і залиште настоюватися. Їх можна зберігати в коньяку близько доби, помістивши в холодильник.
- Після настоювання тіста змастіть маслом глибоку форму для запікання, вистеліть її пергаментом і знову змастіть олією. Вилийте тісто у форму та додайте зверху суміш сухофруктів.
- Готуйте при 180 градусах протягом однієї години. Слідкуйте за своєю духовкою, можливо, вам знадобиться трохи більше або менше часу.
- Перевірте готовність пирога, проколовши середину довгим сірником. Якщо сірник залишається сухим – пиріг готовий.
Шоколадний мартіні
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 30 мілілітрів горілки;
– 30 мілілітрів шоколадного лікеру;
– 30 мілілітрів лікеру Крем де Какао;
– 30 мілілітрів вершків 30%;
– 15 грамів тертого шоколаду для декору.
Приготування:
- Насипте тертий шоколад на маленьку тарілку. В іншу тарілку налийте 2 столові ложки води.
- Обмокніть край келиха для мартіні у воду, а потім занурте його у тертий шоколад, щоб покрити обідок шоколадом.
- Для приготування коктейлю: змішайте горілку, шоколадний лікер, Крем де Какао і вершки в шейкері для коктейлів.
- Додайте лід і інтенсивно збовтайте протягом 15 секунд.
- Процідіть коктейль у келих для мартіні і подавайте.
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