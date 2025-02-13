Оскільки романтична вечеря повинна лише доповнювати загальну атмосферу, варто надати перевагу легким закускам та не надто калорійним стравам. 24 Канал зібрав кілька рецептів французьких страв, які можуть стати у пригоді на День закоханих.

Не пропустіть Печиво з записками: чаруємо других половинок на День закоханих

Салат Нісуаз

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 120 грамів філе лосося;

– 200 грамів стручкової квасолі;

– 2 яйця;

– 8 чорних оливок (без кісточок);

– 15 мілілітрів винного оцту;

– 40 мілілітрів грецького йогурту;

– 5 мілілітрів оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте філе лосося та покладіть його шкірою донизу у друшляк над каструлею з киплячою підсоленою водою. Накрийте кришкою і готуйте на пару протягом 8 хвилин. Квасолю також помийте, обріжте кінчики та варіть у воді під лососем протягом 6 хвилин. Яйця варіть окремо. Наріжте оливки. Половину змішайте з йогуртом, додайте трохи червоного винного оцту і приправте морською сіллю та чорним перцем. Перекладіть лосось на дошку, а квасолю відкиньте на друшляк. Змішайте квасолю з заправкою і розкладіть по тарілках. Яйця охолодіть під холодною водою, почистіть і наріжте на четвертинки. Видаліть з лосося шкірку, наріжте філе на шматочки і викладіть на тарілки разом із квасолею. Зверху додайте яйця та прикрасьте салат нарізаними оливками. На завершення полийте страву оливковою олією і посипте дрібкою перцю.

Салат з буряка та яловичини

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів яловичини;

– 2 буряки;

– 1 морква;

– 200 грамів капусти;

– 2 картоплини;

– 2 солені огірки;

– 100 грамів майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Добре вимийте і почистіть картоплю, моркву та буряк від шкірки. М'ясо помийте, обсушіть і наріжте тонкими смужками. Приправте сіллю та перцем. Картоплю натріть на дрібній тертці. Огірки наріжте соломкою, а буряк і моркву натріть на салатній тертці. Капусту тонко нашинкуйте і трохи розімніть руками. Подрібніть овочі соломкою за допомогою салатної терки. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладіть м'ясо і обсмажте до готовності, обережно перемішуючи. Готове м'ясо викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. У сковорідку додайте олію та обсмажте терту картоплю до утворення золотої скоринки. Викладіть всі інгредієнти окремими купками на зручну тарілку. Посередині помістіть необхідну кількість майонезу і подавайте на стіл.

Пиріг "Фар Бретон"

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 склянки молока;

– 3 яйця;

– 1/2 склянки цукру;

– 1 склянка борошна;

– дрібка екстракту ванілі;

– 5 столових ложок масла гхі;

– склянка чорносливу без кісточки;

– 1/2 склянка родзинок;

– 1/4 склянки коньяку;

– 1/2 склянки води;

– дрібка солі.

Приготування:

У глибокій мисці або чаші блендера змішайте яйця, молоко, цукор, борошно, ванільний екстракт, розтоплене вершкове масло та сіль. За допомогою блендера або занурювального міксера ретельно збийте суміш. Накрийте миску з тістом поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник на 3 години, але не довше, ніж на 24 години. Підготуйте глибоку каструльку з довгою ручкою, покладіть у неї чорнослив та родзинки, залийте водою. Варіть сухофрукти на невеликому вогні кілька хвилин, поки вода не випарується. Потім додайте бренді або коньяк і підпаліть довгим сірником. Дайте алкоголю випаруватися, періодично струшуючи каструльку, і зачекайте, поки полум'я саме згасне. Перекладіть сухофрукти в інший посуд і залиште настоюватися. Їх можна зберігати в коньяку близько доби, помістивши в холодильник. Після настоювання тіста змастіть маслом глибоку форму для запікання, вистеліть її пергаментом і знову змастіть олією. Вилийте тісто у форму та додайте зверху суміш сухофруктів. Готуйте при 180 градусах протягом однієї години. Слідкуйте за своєю духовкою, можливо, вам знадобиться трохи більше або менше часу. Перевірте готовність пирога, проколовши середину довгим сірником. Якщо сірник залишається сухим – пиріг готовий.

Шоколадний мартіні

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 30 мілілітрів горілки;

– 30 мілілітрів шоколадного лікеру;

– 30 мілілітрів лікеру Крем де Какао;

– 30 мілілітрів вершків 30%;

– 15 грамів тертого шоколаду для декору.

Приготування:

Насипте тертий шоколад на маленьку тарілку. В іншу тарілку налийте 2 столові ложки води. Обмокніть край келиха для мартіні у воду, а потім занурте його у тертий шоколад, щоб покрити обідок шоколадом. Для приготування коктейлю: змішайте горілку, шоколадний лікер, Крем де Какао і вершки в шейкері для коктейлів. Додайте лід і інтенсивно збовтайте протягом 15 секунд. Процідіть коктейль у келих для мартіні і подавайте.

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