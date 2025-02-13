Поскольку романтический ужин должен лишь дополнять общую атмосферу, стоит отдать предпочтение легким закускам и не слишком калорийным блюдам. 24 Канал собрал несколько рецептов французских блюд, которые могут пригодиться на День влюбленных.

Не пропустите Печенье с записками: очаровываем вторых половинок на День влюбленных

Салат Нисуаз

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 120 граммов филе лосося;
– 200 граммов стручковой фасоли;
– 2 яйца;
– 8 черных оливок (без косточек);
– 15 миллилитров винного уксуса;
– 40 миллилитров греческого йогурта;
– 5 миллилитров оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте филе лосося и положите его кожей вниз в дуршлаг над кастрюлей с кипящей подсоленной водой. Накройте крышкой и готовьте на пару в течение 8 минут.
  2. Фасоль также помойте, обрежьте кончики и варите в воде под лососем в течение 6 минут.
  3. Яйца варите отдельно.
  4. Нарежьте оливки. Половину смешайте с йогуртом, добавьте немного красного винного уксуса и приправьте морской солью и черным перцем.
  5. Переложите лосось на доску, а фасоль откиньте на дуршлаг.
  6. Смешайте фасоль с заправкой и разложите по тарелкам.
  7. Яйца охладите под холодной водой, почистите и нарежьте на четвертинки.
  8. Удалите с лосося шкурку, нарежьте филе на кусочки и выложите на тарелки вместе с фасолью. Сверху добавьте яйца и украсьте салат нарезанными оливками.
  9. В завершение полейте блюдо оливковым маслом и посыпьте щепоткой перца.

Салат из свеклы и говядины

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов говядины;
– 2 свеклы;
– 1 морковь;
– 200 граммов капусты;
– 2 картофелины;
– 2 соленых огурца;
– 100 граммов майонеза;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте и почистите картофель, морковь и свеклу от кожуры.
  2. Мясо помойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Приправьте солью и перцем.
  3. Картофель натрите на мелкой терке. Огурцы нарежьте соломкой, а свеклу и морковь натрите на салатной терке. Капусту тонко нашинкуйте и немного разомните руками.
  4. Измельчите овощи соломкой с помощью салатной терки. На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выложите мясо и обжарьте до готовности, осторожно перемешивая.
  5. Готовое мясо выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. В сковородку добавьте масло и обжарьте тертый картофель до образования золотистой корочки.
  6. Выложите все ингредиенты отдельными кучками на удобную тарелку. Посередине поместите необходимое количество майонеза и подавайте на стол.

Пирог "Фар Бретон"

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 3 яйца;
– 1/2 стакана сахара;
– 1 стакан муки;
– щепотка экстракта ванили;
– 5 столовых ложек масла гхи;
– стакан чернослива без косточки;
– 1/2 стакан изюма;
– 1/4 стакана коньяка;
– 1/2 стакана воды;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. В глубокой миске или чаше блендера смешайте яйца, молоко, сахар, муку, ванильный экстракт, растопленное сливочное масло и соль. С помощью блендера или погружного миксера тщательно взбейте смесь. Накройте миску с тестом полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 3 часа, но не дольше, чем на 24 часа.
  2. Подготовьте глубокую кастрюльку с длинной ручкой, положите в нее чернослив и изюм, залейте водой. Варите сухофрукты на небольшом огне несколько минут, пока вода не испарится. Затем добавьте бренди или коньяк и подожгите длинной спичкой. Дайте алкоголю испариться, периодически встряхивая кастрюльку, и подождите, пока пламя само погаснет.
  3. Переложите сухофрукты в другую посуду и оставьте настаиваться. Их можно хранить в коньяке около суток, поместив в холодильник.
  4. После настаивания теста смажьте маслом глубокую форму для запекания, выстелите ее пергаментом и снова смажьте маслом. Вылейте тесто в форму и добавьте сверху смесь сухофруктов.
  5. Готовьте при 180 градусах в течение одного часа. Следите за своей духовкой, возможно, вам понадобится немного больше или меньше времени.
  6. Проверьте готовность пирога, проколов середину длинной спичкой. Если спичка остается сухой – пирог готов.

    Шоколадный мартини

    • Время: 5 минут
    • Порций: 1

    Ингредиенты:
    – 30 миллилитров водки;
    – 30 миллилитров шоколадного ликера;
    – 30 миллилитров ликера Крем де Какао;
    – 30 миллилитров сливок 30%;
    – 15 граммов тертого шоколада для декора.

    Приготовление:

    1. Насыпьте тертый шоколад на маленькую тарелку. В другую тарелку налейте 2 столовые ложки воды.
    2. Обмокните край бокала для мартини в воду, а затем окуните его в тертый шоколад, чтобы покрыть ободок шоколадом.
    3. Для приготовления коктейля: смешайте водку, шоколадный ликер, Крем де Какао и сливки в шейкере для коктейлей.
    4. Добавьте лед и интенсивно взболтайте в течение 15 секунд.
    5. Процедите коктейль в бокал для мартини и подавайте.

    Все совершают эту ошибку: где на самом деле нужно хранить открытое вино.