Хрустящее сладкое печенье – замечательный лейтмотив нежного чувства. А слова в записке помогут дополнить атмосферу и сказать важнейшие слова, передает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Рецепт печенья на Валентина

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов холодного сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

В большой миске смешайте пшеничную муку, сахар, разрыхлитель, яйцо и нарезанное кусочками масло. Замесите однородное гладкое тесто вручную или с помощью кухонного комбайна. Заверните готовое тесто в полиэтиленовую пленку и положите его в холодильник на час. После охлаждения раскатайте тесто до толстого слоя. Вырежьте из теста бисквитные формы и выложите их на противень. Вырежьте в каждом печенье маленькое сердечко и сделайте два небольших отверстия, через которые потом протянете ленту. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. После выпекания проденьте ленту через отверстия в печенье и прикрепите к ней романтическую записку.

Приятного аппетита!

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