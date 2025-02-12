Хрустящее сладкое печенье – замечательный лейтмотив нежного чувства. А слова в записке помогут дополнить атмосферу и сказать важнейшие слова, передает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Рецепт печенья на Валентина
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов холодного сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- В большой миске смешайте пшеничную муку, сахар, разрыхлитель, яйцо и нарезанное кусочками масло. Замесите однородное гладкое тесто вручную или с помощью кухонного комбайна.
- Заверните готовое тесто в полиэтиленовую пленку и положите его в холодильник на час.
- После охлаждения раскатайте тесто до толстого слоя. Вырежьте из теста бисквитные формы и выложите их на противень.
- Вырежьте в каждом печенье маленькое сердечко и сделайте два небольших отверстия, через которые потом протянете ленту.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
- После выпекания проденьте ленту через отверстия в печенье и прикрепите к ней романтическую записку.
Приятного аппетита!
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