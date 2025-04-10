Строгий піст чи дозволені послаблення: що можна їсти на Вербну неділю – меню
Вже незабаром Вербна неділя – важливе свято перед Великоднем. Кожен захоче зібрати рідних за столом, але варто памʼятати, що піст ще триває.
Вербна неділя – важливе свято, але церква дозволяє лише незначне послаблення посту – в цей день можна їсти рибу, натомість мʼясо, яйця та молочна продукція залишаються під забороною. Чим накрити стіл, аби рідні були ситі та щасливі – розповідає 24 Канал.
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Маринована скумбрія
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 свіжоморожені скумбрії;
– 2 цибулини;
– 250 мілілітрів води;
– 6 бутонів гвоздики;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю горошком;
– 1/3 чайної ложки меленого духмяного перцю;
– 1/2 чайної ложки коріандру горошком;
– 2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 2,5 столової ложки яблучного оцту.
Приготування:
- Розморожену скумбрію нарізаємо на порційні шматочки.
- Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, гвоздику, горошок перцю, мелений коріандр і олію.
- Продовжуємо кип’ятити суміш на слабкому вогні протягом 1 хвилини.
- Коли розсіл трохи охолоне, вливаємо оцет.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і змішуємо з рибою.
- Заливаємо все маринадом, накриваємо і ставимо в холодильник.
- Пробувати рибу можна через 24 години.
Рибний салат
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– кілограм відварної риби 2 видів (наприклад, філе окуня та горбуші)
– 500 грамів картоплі;
– 500 грамів грибів;
– 3 цибулини;
– 250 грамів пісного майонезу.
Приготування:
- Варимо картоплю в мундирі до повної готовності, очищаємо її і натираємо на крупній тертці. Цибулю очищаємо, дрібно нарізаємо і обсмажуємо до м'якості. Гриби теж нарізаємо і смажимо до готовності.
- Тепер складаємо. У салатницю викладаємо перший шар риби, змащуємо його пісним майонезом, далі йде шар грибів, знову майонез, потім смажена цибуля, знову майонез, після цього — ще один шар риби і майонез.
- Останній шар — картопля. Її також змащуємо майонезом і прикрашаємо салат скибочками солоного або свіжого огірка, зеленню та креветками.
- Щоб смак салату був більш насиченим, рекомендовано залишити його в холодильнику на ніч.
Риба в часниковому соусі
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів філе жирної риби;
– пів склянки лимонного соку;
– 7 зубчиків часнику;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– сіль та перець до смаку;
– улюблена зелень.
Приготування:
- Філе риби викласти у форму для запікання. Залити його підсоленою киплячою водою та тушкувати в духовці близько 30 хвилин.
- Коли риба буде готова, дати їй охолонути, а потім перенести в емальовану посудину, залити лимонним соком і залишити в холодильнику на 1,5 – 2 години.
- Для приготування соусу подрібнити часник із сіллю, додати олію і заправити лимонним соком.
- При подачі на стіл полити рибу часниковим соусом і прикрасити зеленню.
Класичний вінегрет
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 варених буряки;
– 250 грамів квашеної капусти;
– 5 – 6 картоплин, зварених у мундирі;
– 2 – 3 варені морквини;
– 0,5 банки консервованого горошку;
– половинка цибулини;
– 2 – 3 мариновані огірки;
– сіль та перець до смаку;
– олія для заправки.
Приготування:
- Очищаємо буряк, картоплю та моркву, нарізаємо їх дрібними кубиками.
- Цибулю дрібно шаткуємо, а квашені огірки також ріжемо кубиками.
- Якщо капуста занадто солона, її потрібно промити, а потім тонко нашаткувати.
- У великій мисці змішуємо всі підготовлені інгредієнти, трохи солимо та заправляємо олією.
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