Вербное воскресенье – важный праздник, но церковь позволяет лишь незначительное ослабление поста – в этот день можно есть рыбу, зато мясо, яйца и молочная продукция остаются под запретом. Чем накрыть стол, чтобы родные были сыты и счастливы – рассказывает 24 Канал.

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Маринованная скумбрия

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 свежемороженые скумбрии;

– 2 луковицы;

– 250 миллилитров воды;

– 6 бутонов гвоздики;

– 1/2 чайной ложки черного перца горошком;

– 1/3 чайной ложки молотого душистого перца;

– 1/2 чайной ложки кориандра горошком;

– 2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса.

Приготовление:

Размороженную скумбрию нарезаем на порционные кусочки. Воду доводим до кипения, добавляем соль, сахар, гвоздику, горошек перца, молотый кориандр и растительное масло. Продолжаем кипятить смесь на слабом огне в течение 1 минуты. Когда рассол немного остынет, вливаем уксус. Лук нарезаем тонкими полукольцами и смешиваем с рыбой. Заливаем все маринадом, накрываем и ставим в холодильник. Пробовать рыбу можно через 24 часа.

Рыбный салат

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– килограмм отварной рыбы 2 видов (например, филе окуня и горбуши)

– 500 граммов картофеля;

– 500 граммов грибов;

– 3 луковицы;

– 250 граммов постного майонеза.

Приготовление:

Варим картофель в мундире до полной готовности, очищаем его и натираем на крупной терке. Лук очищаем, мелко нарезаем и обжариваем до мягкости. Грибы тоже нарезаем и жарим до готовности. Теперь складываем. В салатницу выкладываем первый слой рыбы, смазываем его постным майонезом, далее идет слой грибов, снова майонез, потом жареный лук, снова майонез, после этого - еще один слой рыбы и майонез. Последний слой - картофель, его также смазываем майонезом и украшаем салат ломтиками соленого или свежего огурца, зеленью и креветками. Чтобы вкус салата был более насыщенным, рекомендовано оставить его в холодильнике на ночь.

Рыба в чесночном соусе

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов филе жирной рыбы;

– полстакана лимонного сока;

– 7 зубчиков чеснока;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

– любимая зелень.

Приготовление:

Филе рыбы выложить в форму для запекания. Залить его подсоленной кипящей водой и тушить в духовке около 30 минут. Когда рыба будет готова, дать ей остыть, а затем перенести в эмалированную посудину, залить лимонным соком и оставить в холодильнике на 1,5 – 2 часа. Для приготовления соуса измельчить чеснок с солью, добавить масло и заправить лимонным соком. При подаче на стол полить рыбу чесночным соусом и украсить зеленью.

Классический винегрет

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареных свеклы;

– 250 граммов квашеной капусты;

– 5 – 6 картофелин, сваренных в мундире;

– 2 – 3 вареные морковки;

– 0,5 банки консервированного горошка;

– половинка луковицы;

– 2 – 3 маринованные огурцы;

– соль и перец по вкусу;

– масло для заправки.

Приготовление:

Очищаем свеклу, картофель и морковь, нарезаем их мелкими кубиками. Лук мелко шинкуем, а квашеные огурцы также режем кубиками. Если капуста слишком соленая, ее нужно промыть, а затем тонко нашинковать. В большой миске смешиваем все подготовленные ингредиенты, немного солим и заправляем маслом.

Готовь хоть каждый день: рецепт салата "Завтрак" – на него надо 5 минут.