Вербна неділя – важливе свято, але церква дозволяє лише незначне послаблення посту – в цей день можна їсти рибу, натомість мʼясо, яйця та молочна продукція залишаються під забороною. Чим накрити стіл, аби рідні були ситі та щасливі – розповідає 24 Канал.

Цікаво Гості миттєво вас розхвалять: яйця "тюльпани" – 2 хвилини на шедевр

Маринована скумбрія

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 свіжоморожені скумбрії;

– 2 цибулини;

– 250 мілілітрів води;

– 6 бутонів гвоздики;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю горошком;

– 1/3 чайної ложки меленого духмяного перцю;

– 1/2 чайної ложки коріандру горошком;

– 2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 2,5 столової ложки яблучного оцту.

Приготування:

Розморожену скумбрію нарізаємо на порційні шматочки. Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, гвоздику, горошок перцю, мелений коріандр і олію. Продовжуємо кип’ятити суміш на слабкому вогні протягом 1 хвилини. Коли розсіл трохи охолоне, вливаємо оцет. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і змішуємо з рибою. Заливаємо все маринадом, накриваємо і ставимо в холодильник. Пробувати рибу можна через 24 години.

Рибний салат

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– кілограм відварної риби 2 видів (наприклад, філе окуня та горбуші)

– 500 грамів картоплі;

– 500 грамів грибів;

– 3 цибулини;

– 250 грамів пісного майонезу.

Приготування:

Варимо картоплю в мундирі до повної готовності, очищаємо її і натираємо на крупній тертці. Цибулю очищаємо, дрібно нарізаємо і обсмажуємо до м'якості. Гриби теж нарізаємо і смажимо до готовності. Тепер складаємо. У салатницю викладаємо перший шар риби, змащуємо його пісним майонезом, далі йде шар грибів, знову майонез, потім смажена цибуля, знову майонез, після цього — ще один шар риби і майонез. Останній шар — картопля. Її також змащуємо майонезом і прикрашаємо салат скибочками солоного або свіжого огірка, зеленню та креветками. Щоб смак салату був більш насиченим, рекомендовано залишити його в холодильнику на ніч.

Риба в часниковому соусі

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів філе жирної риби;

– пів склянки лимонного соку;

– 7 зубчиків часнику;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– сіль та перець до смаку;

– улюблена зелень.

Приготування:

Філе риби викласти у форму для запікання. Залити його підсоленою киплячою водою та тушкувати в духовці близько 30 хвилин. Коли риба буде готова, дати їй охолонути, а потім перенести в емальовану посудину, залити лимонним соком і залишити в холодильнику на 1,5 – 2 години. Для приготування соусу подрібнити часник із сіллю, додати олію і заправити лимонним соком. При подачі на стіл полити рибу часниковим соусом і прикрасити зеленню.

Класичний вінегрет

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 варених буряки;

– 250 грамів квашеної капусти;

– 5 – 6 картоплин, зварених у мундирі;

– 2 – 3 варені морквини;

– 0,5 банки консервованого горошку;

– половинка цибулини;

– 2 – 3 мариновані огірки;

– сіль та перець до смаку;

– олія для заправки.

Приготування:

Очищаємо буряк, картоплю та моркву, нарізаємо їх дрібними кубиками. Цибулю дрібно шаткуємо, а квашені огірки також ріжемо кубиками. Якщо капуста занадто солона, її потрібно промити, а потім тонко нашаткувати. У великій мисці змішуємо всі підготовлені інгредієнти, трохи солимо та заправляємо олією.

Готуй хоч кожного дня: рецепт "Сніданкового салату" – на нього треба 5 хвилин.