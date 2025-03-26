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26 березня, 22:40
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Вам доведеться змушувати себе готувати щось інше: суп з мисливськими ковбасками за кілька хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ароматний суп – це завжди вдале рішення. А коли це суп з ковбасками, то встояти перед ним просто неможливо.

Смачно і ситно без зайвих зусиль – саме такий опис найкраще підходить для цього супу. Готувати його легко, а весь процес займає лічені хвилини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт швидкого супу з ковбасками

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 3

Інгредієнти
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 мисливські ковбаски;
– 1,2 літра води;
– 2 картоплі;
– 2 плавлених сирка;
– 50 грамів грінок.

Приготування

  1. Обсмажте на сковороді подрібнену цибулю та натерту моркву.
  2. Додайте нарізані ковбаски та смажте ще протягом двох хвилин.
  3. Додайте нарізану кубиками картоплю та обсмажте протягом декількох хвилин.
  4. Перекладіть усі інгредієнти в киплячу воду та варіть до готовності картоплі.
  5. Додайте плавлений сир, ретельно перемішайте та варіть ще протягом п'яти хвилин.
  6. Подавайте страву з грінками для хрусткої текстури.

Смачного!

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