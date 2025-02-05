Виглядає як в ресторані, а готується вдома: східний бульйон, який хоч на свято подавай

Ця страва точно влучить вам у саме серденько. Це саме той випадок, коли інгредієнти поєднанні ідеально.

Бульйон з лососем – це страва, яка може прикрасити навіть святковий стіл. Спробуйте раз, і вам захочеться його готувати за кожної зручної нагоди. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати цей рецепт порталу Kwestia smaku.

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Рецепт східного бульйону з лососем

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів філе сьомги;

– 1 столова ложка кунжутної олії;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– 1,5 літра бульйону (курячого, качиного або іншого за вибором);

– 2 сантиметри імбиру;

– 1 перець чилі;

– 200 грамів азіатської пшеничної локшини;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 4 гілочки шніт-цибулі;

– 2 столові ложки рибного соусу (за бажанням);

– свіжий коріандр (за бажанням).

Приготування:

Зніміть шкірку з лосося, промийте, перевірте на наявність кісток, потім наріжте шматочками. Збризніть лосось кунжутним маслом та столовою ложкою соєвого соусу, перемішайте. Закип'ятіть бульйон з рештою соєвого соусу, очищеним та нарізаним імбиром і половиною подрібненого перцю чилі. Зваріть макарони за інструкцією на упаковці. Злегка підсмажте кунжут на сухій сковороді. Процідіть бульйон та тримайте на мінімальному вогні, додайте решту подрібненого перцю чилі, смажений кунжут, нарізану цибулю та шматочки лосося. Якщо у вас є рибний соус, додайте його теж. Накрийте суп кришкою і зніміть з вогню. Тримайте під кришкою приблизно 3 хвилини, щоб лосось приготувався. Розкладіть теплу пасту в миски і залийте гарячим бульйоном з лососем. За бажанням посипте свіжим коріандром.

Смачного!

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