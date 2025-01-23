Якщо не хочеться нікуди виходити: як приготувати смачні суші вдома

Суші – це зірка японської кухні, яку люблять по всьому світу. Зазвичай ми їх купуємо або йдемо смакувати ними у заклад, але й зробити їх самому зовсім нескладно.

Зроблені власноруч суші завжди смакують по-особливому. Не потрібно чекати якогось приводу – цю японську насолоду можна легко приготувати вдома. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом Online.ua.

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Рецепт суші "Філадельфія"

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 120 грамів сьомги;

– 1 огірок;

– 50 грамів авокадо;

– 30 грамів вершкового сиру;

– 300 грамів рису;

– 1 упаковка сухих водоростей норі;

– соєвий соус і васабі – до смаку.

Приготування:

Спершу відваріть рис. Потім почистіть огірок і авокадо від шкірки та наріжте їх довгими соломинками. Відріжте від риби невеликий шматочок і зніміть шкіру гострим ножем, щоб залишилось чисте філе. Перевірте філе на наявність кісток. Наріжте рибу слайсами, тримаючи ніж під кутом 15 градусів. Застеліть бамбуковий килимок харчовою плівкою. Викладіть на плівку один лист норі. Змоченими у воді руками розподіліть по поверхні норі кульку рису вагою 150 грамів. Слідкуйте, щоб не залишалося ділянок без рису, інакше рол вийде кривим. Переверніть норі рисом вниз і викладіть на лист сир, авокадо та огірок. Скрутіть рол за допомогою килимка, рівномірно притискаючи начинку та підбиваючи її з боків, щоб вона не випала. Викладіть слайси сьомги на скручений рол. Наріжте рол на шматочки, змочивши гострий ніж водою. Якщо ніж не змочити, рис прилипне до нього і суші вийдуть менш естетичними.

Смачного!

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