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9 липня, 13:35
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Геніальні суші-тако за лічені хвилини: доставку більше не замовлятимете

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли хочеться суші, але ліньки крутити роли – не біда. Є рішення, яке точно сподобається усім поціновувачам цієї японської страви.

Суші – це порція насолоди, від якої неможливо відмовитися. А тепер ви зможете насолоджуватися улюбленим смаком хоч щодня – варто лише мати під рукою рецепт yummy.lera.

Як приготувати суші-тако? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти: 
– для рису: 
– 200 грамів рису для суші;
– 240 мілілітрів води;
для заправки: 
– 30 мілілітрів яблучного/рисового оцту + 1/2 столової ложки цукру + 1 чайна ложка солі;
для начинки: 
– креветки;
– натуральний йогурт;
– ікра масаго;
– майонез;
– соус шрірача або гострий чилі;
– вершковий крем-сир;
– огірок;
– кунжут.

Ці суші сподобаються усім: дивіться відео 

Приготування

  1. Спершу ретельно промийте рис кілька разів, поки вода не стане чистою.
  2. Залийте його свіжою водою, доведіть до кипіння та варіть під кришкою на мінімальному вогні 15 хвилин.
  3. Після цього вимкніть плиту і дайте йому постояти ще стільки ж, накривши рушником для збереження пару.
  4. Для заправки трохи підігрійте оцет із цукром і сіллю до розчинення, влийте у теплу рисову основу, обережно перемішайте та залиште холонути.
  5. З листів норі виріжте круги діаметром 16 сантиметрів, складіть їх по два разом, зверху викладіть рівномірний шар рису та запікайте в духовці при 180 градусів протягом 15 хвилин.
  6. Для начинки злегка підсмажте розморожені креветки, а потім змішайте їх із йогуртом, ікрою масаго, майонезом та гострим соусом шрірача або солодким чилі.
  7. Змастіть запечені хрусткі основи крем-сиром, викладіть шматочки свіжого огірка та креветкову масу, після чого притрусіть кунжутом і одразу подавайте до столу.

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