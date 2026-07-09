Геніальні суші-тако за лічені хвилини: доставку більше не замовлятимете

Коли хочеться суші, але ліньки крутити роли – не біда. Є рішення, яке точно сподобається усім поціновувачам цієї японської страви.

Суші – це порція насолоди, від якої неможливо відмовитися. А тепер ви зможете насолоджуватися улюбленим смаком хоч щодня – варто лише мати під рукою рецепт yummy.lera.

Як приготувати суші-тако?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– для рису:

– 200 грамів рису для суші;

– 240 мілілітрів води;

для заправки:

– 30 мілілітрів яблучного/рисового оцту + 1/2 столової ложки цукру + 1 чайна ложка солі;

для начинки:

– креветки;

– натуральний йогурт;

– ікра масаго;

– майонез;

– соус шрірача або гострий чилі;

– вершковий крем-сир;

– огірок;

– кунжут.

Ці суші сподобаються усім: дивіться відео

Приготування: