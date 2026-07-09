Суши – это порция удовольствия, от которой невозможно отказаться. А теперь вы сможете наслаждаться любимым вкусом хоть каждый день – достаточно лишь иметь под рукой рецепт с сайта yummy.lera.

Кстати: как приготовить легендарную наливку "Пьяная вишня" дома: простой пошаговый рецепт

Как приготовить суши-тако?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– для риса:

– 200 граммов риса для суши;

– 240 миллилитров воды;

для заправки:

– 30 миллилитров яблочного/рисового уксуса + 1/2 столовой ложки сахара + 1 чайная ложка соли;

для начинки:

– креветки;

– натуральный йогурт;

– икра масаго;

– майонез;

– соус шрирача или острый чили;

– сливочный крем-сыр;

– огурец;

– кунжут.

Эти суши понравятся всем: смотрите видео

#украина #вкусно #рецепт #рек ♬ Little Things - Adrián Berenguer @yummy.lera Готовлю суши-тако, когда хочется роллы, но нет времени или желания их крутить ИНГРЕДИЕНТЫ (на 5 шт.): Для риса: 200 г риса для суши, 240 мл воды; для заправки: 30 мл яблочного/рисового уксуса + 1/2 ст.л. сахара + 1 ч.л. соли ⠀ Для начинки: креветки, натуральный йогурт, икра масаго, майонез, соус шрирача или острый чили, сливочный крем-сыр, огурец, кунжут. ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рис: Рис тщательно промываем водой 3–4 раза или до прозрачной воды. Заливаем его чистой водой и доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим 15 мин под крышкой. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 мин под крышкой (лучше положить полотенце под крышку). Для заправки смешиваем уксус, сахар и соль до растворения (рекомендую немного подогреть). Добавляем ее к теплому рису, тщательно перемешиваем и даем полностью остыть. ⠀ Из листов нори вырезаем круги диаметром 16 см. Складываем по 2 шт. и равномерно распределяем рис. Запекаем при 180 г в течение 15 мин. Начинка: Мясо креветок размораживаем и слегка обжариваем. Смешиваем с йогуртом, икрой масаго, майонезом и соусом шрирача/сладким чили. Собираем суши-тако: смазываем крем-сыром, добавляем огурец и начинку из креветочного мяса. Посыпаем кунжутом и подаем! Приятного аппетита #украинскийтикток

Приготовление: