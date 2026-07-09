Суши – это порция удовольствия, от которой невозможно отказаться. А теперь вы сможете наслаждаться любимым вкусом хоть каждый день – достаточно лишь иметь под рукой рецепт с сайта yummy.lera.

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Как приготовить суши-тако?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– для риса:
– 200 граммов риса для суши;
– 240 миллилитров воды;
для заправки:
– 30 миллилитров яблочного/рисового уксуса + 1/2 столовой ложки сахара + 1 чайная ложка соли;
для начинки:
– креветки;
– натуральный йогурт;
– икра масаго;
– майонез;
– соус шрирача или острый чили;
– сливочный крем-сыр;
– огурец;
– кунжут.

Эти суши понравятся всем: смотрите видео

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@yummy.lera Готовлю суши-тако, когда хочется роллы, но нет времени или желания их крутить ИНГРЕДИЕНТЫ (на 5 шт.): Для риса: 200 г риса для суши, 240 мл воды; для заправки: 30 мл яблочного/рисового уксуса + 1/2 ст.л. сахара + 1 ч.л. соли ⠀ Для начинки: креветки, натуральный йогурт, икра масаго, майонез, соус шрирача или острый чили, сливочный крем-сыр, огурец, кунжут. ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рис: Рис тщательно промываем водой 3–4 раза или до прозрачной воды. Заливаем его чистой водой и доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим 15 мин под крышкой. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 мин под крышкой (лучше положить полотенце под крышку). Для заправки смешиваем уксус, сахар и соль до растворения (рекомендую немного подогреть). Добавляем ее к теплому рису, тщательно перемешиваем и даем полностью остыть. ⠀ Из листов нори вырезаем круги диаметром 16 см. Складываем по 2 шт. и равномерно распределяем рис. Запекаем при 180 г в течение 15 мин. Начинка: Мясо креветок размораживаем и слегка обжариваем. Смешиваем с йогуртом, икрой масаго, майонезом и соусом шрирача/сладким чили. Собираем суши-тако: смазываем крем-сыром, добавляем огурец и начинку из креветочного мяса. Посыпаем кунжутом и подаем! Приятного аппетита #украинскийтикток #украина #вкусно #рецепт #рек ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Приготовление:

  1. Сначала тщательно промойте рис несколько раз, пока вода не станет чистой.
  2. Залейте его свежей водой, доведите до кипения и варите под крышкой на минимальном огне 15 минут.
  3. После этого выключите плиту и дайте рису постоять еще столько же времени, накрыв полотенцем, чтобы сохранить пар.
  4. Для заправки слегка подогрейте уксус с сахаром и солью до растворения, влейте в теплую рисовую основу, осторожно перемешайте и оставьте остывать.
  5. Из листов нори вырежьте круги диаметром 16 сантиметров, сложите их по два вместе, сверху выложите ровный слой риса и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 15 минут.
  6. Для начинки слегка поджарьте размороженные креветки, а затем смешайте их с йогуртом, икрой масаго, майонезом и острым соусом шрирача или сладким чили.
  7. Смажьте запеченные хрустящие основы крем-сыром, выложите кусочки свежего огурца и креветочную массу, после чего посыпьте кунжутом и сразу подавайте к столу.