Суши – это порция удовольствия, от которой невозможно отказаться. А теперь вы сможете наслаждаться любимым вкусом хоть каждый день – достаточно лишь иметь под рукой рецепт с сайта yummy.lera.
Кстати: как приготовить легендарную наливку "Пьяная вишня" дома: простой пошаговый рецепт
Как приготовить суши-тако?
- Время: 20 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– для риса:
– 200 граммов риса для суши;
– 240 миллилитров воды;
для заправки:
– 30 миллилитров яблочного/рисового уксуса + 1/2 столовой ложки сахара + 1 чайная ложка соли;
для начинки:
– креветки;
– натуральный йогурт;
– икра масаго;
– майонез;
– соус шрирача или острый чили;
– сливочный крем-сыр;
– огурец;
– кунжут.
Эти суши понравятся всем: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Сначала тщательно промойте рис несколько раз, пока вода не станет чистой.
- Залейте его свежей водой, доведите до кипения и варите под крышкой на минимальном огне 15 минут.
- После этого выключите плиту и дайте рису постоять еще столько же времени, накрыв полотенцем, чтобы сохранить пар.
- Для заправки слегка подогрейте уксус с сахаром и солью до растворения, влейте в теплую рисовую основу, осторожно перемешайте и оставьте остывать.
- Из листов нори вырежьте круги диаметром 16 сантиметров, сложите их по два вместе, сверху выложите ровный слой риса и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 15 минут.
- Для начинки слегка поджарьте размороженные креветки, а затем смешайте их с йогуртом, икрой масаго, майонезом и острым соусом шрирача или сладким чили.
- Смажьте запеченные хрустящие основы крем-сыром, выложите кусочки свежего огурца и креветочную массу, после чего посыпьте кунжутом и сразу подавайте к столу.