Суші – це порція насолоди, від якої неможливо відмовитися. А тепер ви зможете насолоджуватися улюбленим смаком хоч щодня – варто лише мати під рукою рецепт yummy.lera.
Як приготувати суші-тако?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– для рису:
– 200 грамів рису для суші;
– 240 мілілітрів води;
для заправки:
– 30 мілілітрів яблучного/рисового оцту + 1/2 столової ложки цукру + 1 чайна ложка солі;
для начинки:
– креветки;
– натуральний йогурт;
– ікра масаго;
– майонез;
– соус шрірача або гострий чилі;
– вершковий крем-сир;
– огірок;
– кунжут.
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Приготування:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Спершу ретельно промийте рис кілька разів, поки вода не стане чистою.
- Залийте його свіжою водою, доведіть до кипіння та варіть під кришкою на мінімальному вогні 15 хвилин.
- Після цього вимкніть плиту і дайте йому постояти ще стільки ж, накривши рушником для збереження пару.
- Для заправки трохи підігрійте оцет із цукром і сіллю до розчинення, влийте у теплу рисову основу, обережно перемішайте та залиште холонути.
- З листів норі виріжте круги діаметром 16 сантиметрів, складіть їх по два разом, зверху викладіть рівномірний шар рису та запікайте в духовці при 180 градусів протягом 15 хвилин.
- Для начинки злегка підсмажте розморожені креветки, а потім змішайте їх із йогуртом, ікрою масаго, майонезом та гострим соусом шрірача або солодким чилі.
- Змастіть запечені хрусткі основи крем-сиром, викладіть шматочки свіжого огірка та креветкову масу, після чого притрусіть кунжутом і одразу подавайте до столу.