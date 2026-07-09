Суші – це порція насолоди, від якої неможливо відмовитися. А тепер ви зможете насолоджуватися улюбленим смаком хоч щодня – варто лише мати під рукою рецепт yummy.lera.

Як приготувати суші-тако?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– для рису:

– 200 грамів рису для суші;

– 240 мілілітрів води;

для заправки:

– 30 мілілітрів яблучного/рисового оцту + 1/2 столової ложки цукру + 1 чайна ложка солі;

для начинки:

– креветки;

– натуральний йогурт;

– ікра масаго;

– майонез;

– соус шрірача або гострий чилі;

– вершковий крем-сир;

– огірок;

– кунжут.

Ці суші сподобаються усім: дивіться відео

#україна #смачно #рецепт #рек ♬ Little Things - Adrián Berenguer @yummy.lera Готую Суші Тако, коли хочеться роли, але немає часу або бажання їх крутити ІНГРЕДІЄНТИ (на 5 шт.): Для рису: 200 г рису для суші 240 мл води для заправки: 30 мл яблучного/рисового оцту + 1/2 ст.л. цукру + 1 ч.л. солі ⠀ Для начинки: креветки натуральний йогурт ікра масаго майонез соус шрірача або гострий чилі вершковий крем-сир огірок кунжут ГОТУЄМО: Рис: Рис ретельно промиваємо водою 3-4 рази або до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь на мінімум і варимо 15 хв під кришкою. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хв під кришкою (краще покласти рушник під кришку). Для заправки поєднуємо оцет, цукор та сіль до розчинення (рекомендую трішки підігріти). Додаємо її до теплого рису, ретельно перемішуємо і даємо повністю охолонути. ⠀ З листів норі вирізаємо кола діаметром 16 см. Складаємо по 2 шт і рівномірно розподіляємо рис. Запікаємо при 180 гр 15 хв. Начинку: Мʼясо креветки розморожуємо і трішки підсмажуємо. Поєднуємо з йогуртом, ікрою масаго, майонезом та соусом шрірача/солодкий чилі. Збираємо суші тако: Змащуємо крем-сиром, додаємо огірок та начинку з мʼяса креветок. Посипаємо кунжутом і подаємо! Смачного #українськийтікток

Приготування: