Суші – це порція насолоди, від якої неможливо відмовитися. А тепер ви зможете насолоджуватися улюбленим смаком хоч щодня – варто лише мати під рукою рецепт yummy.lera.

Як приготувати суші-тако?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– для рису:
– 200 грамів рису для суші;
– 240 мілілітрів води;
для заправки:
– 30 мілілітрів яблучного/рисового оцту + 1/2 столової ложки цукру + 1 чайна ложка солі;
для начинки:
– креветки;
– натуральний йогурт;
– ікра масаго;
– майонез;
– соус шрірача або гострий чилі;
– вершковий крем-сир;
– огірок;
– кунжут.

Ці суші сподобаються усім: дивіться відео

@yummy.lera Готую Суші Тако, коли хочеться роли, але немає часу або бажання їх крутити ІНГРЕДІЄНТИ (на 5 шт.): Для рису: 200 г рису для суші 240 мл води для заправки: 30 мл яблучного/рисового оцту + 1/2 ст.л. цукру + 1 ч.л. солі ⠀ Для начинки: креветки натуральний йогурт ікра масаго майонез соус шрірача або гострий чилі вершковий крем-сир огірок кунжут ГОТУЄМО: Рис: Рис ретельно промиваємо водою 3-4 рази або до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь на мінімум і варимо 15 хв під кришкою. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хв під кришкою (краще покласти рушник під кришку). Для заправки поєднуємо оцет, цукор та сіль до розчинення (рекомендую трішки підігріти). Додаємо її до теплого рису, ретельно перемішуємо і даємо повністю охолонути. ⠀ З листів норі вирізаємо кола діаметром 16 см. Складаємо по 2 шт і рівномірно розподіляємо рис. Запікаємо при 180 гр 15 хв. Начинку: Мʼясо креветки розморожуємо і трішки підсмажуємо. Поєднуємо з йогуртом, ікрою масаго, майонезом та соусом шрірача/солодкий чилі. Збираємо суші тако: Змащуємо крем-сиром, додаємо огірок та начинку з мʼяса креветок. Посипаємо кунжутом і подаємо! Смачного #українськийтікток #україна #смачно #рецепт #рек ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Приготування:

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  1. Спершу ретельно промийте рис кілька разів, поки вода не стане чистою.
  2. Залийте його свіжою водою, доведіть до кипіння та варіть під кришкою на мінімальному вогні 15 хвилин.
  3. Після цього вимкніть плиту і дайте йому постояти ще стільки ж, накривши рушником для збереження пару.
  4. Для заправки трохи підігрійте оцет із цукром і сіллю до розчинення, влийте у теплу рисову основу, обережно перемішайте та залиште холонути.
  5. З листів норі виріжте круги діаметром 16 сантиметрів, складіть їх по два разом, зверху викладіть рівномірний шар рису та запікайте в духовці при 180 градусів протягом 15 хвилин.
  6. Для начинки злегка підсмажте розморожені креветки, а потім змішайте їх із йогуртом, ікрою масаго, майонезом та гострим соусом шрірача або солодким чилі.
  7. Змастіть запечені хрусткі основи крем-сиром, викладіть шматочки свіжого огірка та креветкову масу, після чого притрусіть кунжутом і одразу подавайте до столу.