Страви, які зберуть за столом найрідніших: 3 рецепти на Спаса, які стануть у пригоді
- Завтра святкується свято Преображення, також відоме як Яблучний Спас.
- Святкове застілля повинне бути пісним, оскільки триває Успенський піст.
Вже завтра віряни святкуватимуть свято Преображення, більш відоме в народі як Спаса. Зараз триває Успенський піст, тож святкове застілля повинне бути не лише пишним, а й пісним.
Навіть в піст ви можете зібрати рідних за столом, на якому безліч смачнющих страв. Особливо, коли лейтмотивом свята є яблуко. 24 Канал пропонує рецепти страв на Яблучного Спаса з посиланням на портал Shuba.
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Які страви приготувати на Спаса?
Рецепт овочевого пирога
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 курячих яйця;
– твердий сир;
– свіжа зелень;
– 1 ложка борошна;
– 1 ложка сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий часник або зубчик свіжого.
Приготування:
- Кабачок натираємо, солимо, чекаємо кілька хвилин та відтискаємо сік.
- Натираємо решту овочів та змішуємо з кабачками. Додаємо спеції і добре перемішуємо.
- Випікаємо пиріг до 60 хвилин при 180 градусах.
- Нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.
Рецепт фаршированих човників з баклажанів
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 штуки
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 70 грамів твердого сиру;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– зелень;
– сметана або крем-сир.
Приготування:
- Розрізаємо баклажани навпіл. Дістаємо серединку та посипаємо спеціями.
- Змащуємо олією та запікаємо 15 хвилин при 175 градусах.
- Мʼякуш баклажанів нарізаємо шматочками, солимо і перчимо. Смажимо на сухій пательні кілька хвилин.
- Додаємо на сковорідку горішки, сметану, часник і тертий сир, перемішуємо.
- Готову начинку викладаємо всередину баклажанів, посипаємо сиром і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.
Рецепт запечених яблук
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 100 грамів пшоняної крупи;
– 400 мілілітрів молока;
– 6 – 8 штук кураги;
– 20 грамів мигдалю;
– дрібка імбирного порошку;
– дрібка кориці;
– столова ложка меду.
Приготування:
- Крупу заливаємо молоком та водою, додаємо курагу і мигдаль. Також додаємо. імбир та корицю. Варимо 12 хвилин, постійно помішуємо.
- Миємо яблука. Верхівки зрізаємо, видаляємо насіння.
- Середину яблук збризкуємо лимонним соком. Начиняємо і накриваємо "шапочками".
- Випікаємо при 180 градусах 20 хвилин.
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