Тарт із малиною і маскарпоне: десерт, у якому хрустке тісто зустрічається з ніжним кремом
Листкове тісто, малина, кардамон і маскарпоне — це поєднання працює не лише за смаком, а й за текстурою: хрустка основа, м’яка франжипанова серединка, соковиті ягоди й ніжний крем зверху.
Листкове тісто, малина, кардамон і маскарпоне – це поєднання тримається не лише на смаку, а й на контрасті текстур.
У цьому десерті хрустка основа, м’яка франжипанова серединка, соковиті ягоди й ніжний крем зверху працюють як єдине ціле, а деталі його історії лише додають йому шарму.
Чим цікавий цей тарт?
Окремий бонус цього десерту – його ключові інгредієнти мають дуже різний кулінарний "вік". Маскарпоне в сучасному вигляді став широко доступним лише у XX столітті, тож його ніжна кремова текстура – радше відносно недавня гастрономічна історія.
Натомість кардамон має значно давнішу біографію: його знали й використовували в Південній Азії щонайменше тисячу років, а згадки про нього як про спецію та лікувальний інгредієнт є ще в санскритських текстах. Саме тому в одному торті тут зустрічаються сучасна європейська класика й пряність із дуже старою історією.
Як приготувати тарт з малиною та маскарпоне?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 листи тіста філо;
– 250 грамів маскарпоне;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 жовток;
– 80 грамів розтопленого вершкового масла;
– 0,5 склянки свіжої малини;
– 1 столова ложка цукрової пудри для посипання.
Десерт, який ви полюбите: дивіться відео
Приготування:
- По черзі викладіть листи тіста філо у круглу форму (ідеально підійде діаметром 22 сантиметри), ретельно перемащуючи кожен шар розтопленим вершковим маслом.
- У глибокій мисці з'єднайте за допомогою вінчика маскарпоне, цукрову пудру та один жовток.
- Вимішайте масу до гладкості й рівномірно розподіліть її поверх підготовленого тіста.
- Акуратно загорніть краї тіста, що виступають, всередину, формуючи красиві бортики, та ще раз пройдіться по них пензликом із маслом.
- Поверх ніжного крему щедро викладіть свіжі ягоди малини.
- Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.
- Готовому тарту обов'язково дайте повністю вистигнути перед подачею – це дозволить сирній начинці стабілізуватися, завдяки чому десерт нарізатиметься ідеально рівними скибочками.