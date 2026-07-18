Листкове тісто, малина, кардамон і маскарпоне – це поєднання тримається не лише на смаку, а й на контрасті текстур.

У цьому десерті хрустка основа, м’яка франжипанова серединка, соковиті ягоди й ніжний крем зверху працюють як єдине ціле, а деталі його історії лише додають йому шарму.

Чим цікавий цей тарт?

Окремий бонус цього десерту – його ключові інгредієнти мають дуже різний кулінарний "вік". Маскарпоне в сучасному вигляді став широко доступним лише у XX столітті, тож його ніжна кремова текстура – радше відносно недавня гастрономічна історія.

Натомість кардамон має значно давнішу біографію: його знали й використовували в Південній Азії щонайменше тисячу років, а згадки про нього як про спецію та лікувальний інгредієнт є ще в санскритських текстах. Саме тому в одному торті тут зустрічаються сучасна європейська класика й пряність із дуже старою історією.

Як приготувати тарт з малиною та маскарпоне?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 листи тіста філо;

– 250 грамів маскарпоне;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 1 жовток;

– 80 грамів розтопленого вершкового масла;

– 0,5 склянки свіжої малини;

– 1 столова ложка цукрової пудри для посипання.

Десерт, який ви полюбите: дивіться відео

Приготування: