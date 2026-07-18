Листкове тісто, малина, кардамон і маскарпоне – це поєднання тримається не лише на смаку, а й на контрасті текстур.

У цьому десерті хрустка основа, м’яка франжипанова серединка, соковиті ягоди й ніжний крем зверху працюють як єдине ціле, а деталі його історії лише додають йому шарму.

Чим цікавий цей тарт?

Окремий бонус цього десерту – його ключові інгредієнти мають дуже різний кулінарний "вік". Маскарпоне в сучасному вигляді став широко доступним лише у XX столітті, тож його ніжна кремова текстура – радше відносно недавня гастрономічна історія.

Натомість кардамон має значно давнішу біографію: його знали й використовували в Південній Азії щонайменше тисячу років, а згадки про нього як про спецію та лікувальний інгредієнт є ще в санскритських текстах. Саме тому в одному торті тут зустрічаються сучасна європейська класика й пряність із дуже старою історією.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Як приготувати тарт з малиною та маскарпоне?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 листи тіста філо;
– 250 грамів маскарпоне;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 жовток;
– 80 грамів розтопленого вершкового масла;
– 0,5 склянки свіжої малини;
– 1 столова ложка цукрової пудри для посипання.

Десерт, який ви полюбите: дивіться відео

Приготування:

  1. По черзі викладіть листи тіста філо у круглу форму (ідеально підійде діаметром 22 сантиметри), ретельно перемащуючи кожен шар розтопленим вершковим маслом.
  2. У глибокій мисці з'єднайте за допомогою вінчика маскарпоне, цукрову пудру та один жовток.
  3. Вимішайте масу до гладкості й рівномірно розподіліть її поверх підготовленого тіста.
  4. Акуратно загорніть краї тіста, що виступають, всередину, формуючи красиві бортики, та ще раз пройдіться по них пензликом із маслом.
  5. Поверх ніжного крему щедро викладіть свіжі ягоди малини.
  6. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.
  7. Готовому тарту обов'язково дайте повністю вистигнути перед подачею – це дозволить сирній начинці стабілізуватися, завдяки чому десерт нарізатиметься ідеально рівними скибочками.