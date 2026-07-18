Слоеное тесто, малина, кардамон и маскарпоне – это сочетание держится не только на вкусе, но и на контрасте текстур.

В этом десерте хрустящая основа, мягкая франжипановая начинка, сочные ягоды и нежный крем сверху работают как единое целое, а детали его истории лишь придают ему шарм.

Почему этот тарт интересен?

Отдельный бонус этого десерта – его ключевые ингредиенты имеют очень разный кулинарный "возраст". Маскарпоне в современном виде стало широко доступным лишь в XX веке, поэтому его нежная кремовая текстура – скорее относительно недавняя гастрономическая история.

Зато у кардамона гораздо более древняя история: его знали и использовали в Южной Азии не менее тысячи лет, а упоминания о нем как о специи и лечебном ингредиенте встречаются еще в санскритских текстах. Именно поэтому в одном торте здесь сочетаются современная европейская классика и пряность с очень древней историей.

Как приготовить тарт с малиной и маскарпоне?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 листа теста фило;

– 250 граммов маскарпоне;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

– 1 желток;

– 80 граммов растопленного сливочного масла;

– 0,5 стакана свежей малины;

– 1 столовая ложка сахарной пудры для посыпки.

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Приготовление: