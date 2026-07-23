Торт за 15 хвилин без духовки та печива: простий десерт із крихти й ніжного сметанного крему

Швидкий торт без духовки може бути не менш виразним за класичний випечений десерт, якщо в ньому працюють текстура крихти та густий крем. Тут усе тримається на простих інгредієнтах і коротких діях, а смак “збирається” вже в холодильнику.

Чи може торт обійтися без духовки, печива і довгих клопотів? Так, якщо замість коржів узяти обсмажену крихту, а основу десерту зробити на сметанному кремі, радить "Господинька". Як зробити ніжний торт? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 80 грамів цукру;

– 140 грамів вершкового масла;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 2 яйця.;

– 130 грамів цукру;

– 20 грамів крохмалю;

– 500 грамів сметани 20%;

– ванілін або ванільний цукор;

– 40 – 50 грамів вершкового масла. Приготування: Змішайте борошно із сіллю, цукром і м’яким вершковим маслом та перетріть усе в дрібну крихту руками. Пересипте крихту в суху сковороду й обсмажте до золотистості, постійно помішуючи. У каструлі з товстим дном змішайте яйця, цукор і крохмаль, додайте сметану та перемішайте. Варіть крем на вогні до загустіння, не перестаючи помішувати, а наприкінці додайте ванілін. Вмішайте м’яке вершкове масло, перекладіть крем у миску та накрийте харчовою плівкою в контакт. Залиште до повного охолодження, після чого перекладіть у кондитерський мішок. Підготуйте форму: застеліть її пергаментом, а краї змастіть олією і теж застеліть пергаментом. Відкладіть 3 столові ложки крихти для прикраси, решту поділіть на 4 частини. Викладайте в форму шар крихти, зверху – крем із кондитерського мішка, далі знову крихту й повторюйте шари, поки не використаєте все. Посипте торт відкладеною крихтою, накрийте плівкою та поставте на ніч у холодильник. Важливо! Саме охолодження робить цей десерт цілісним: крихта просочується кремом, і торт добре тримає форму.