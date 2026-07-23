Чи може торт обійтися без духовки, печива і довгих клопотів? Так, якщо замість коржів узяти обсмажену крихту, а основу десерту зробити на сметанному кремі, радить "Господинька".

Як зробити ніжний торт?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 80 грамів цукру;
– 140 грамів вершкового масла;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 яйця.;
– 130 грамів цукру;
– 20 грамів крохмалю;
– 500 грамів сметани 20%;
– ванілін або ванільний цукор;
– 40 – 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Змішайте борошно із сіллю, цукром і м’яким вершковим маслом та перетріть усе в дрібну крихту руками.
  2. Пересипте крихту в суху сковороду й обсмажте до золотистості, постійно помішуючи.
  3. У каструлі з товстим дном змішайте яйця, цукор і крохмаль, додайте сметану та перемішайте.
  4. Варіть крем на вогні до загустіння, не перестаючи помішувати, а наприкінці додайте ванілін.
  5. Вмішайте м’яке вершкове масло, перекладіть крем у миску та накрийте харчовою плівкою в контакт. Залиште до повного охолодження, після чого перекладіть у кондитерський мішок.
  6. Підготуйте форму: застеліть її пергаментом, а краї змастіть олією і теж застеліть пергаментом.
  7. Відкладіть 3 столові ложки крихти для прикраси, решту поділіть на 4 частини.
  8. Викладайте в форму шар крихти, зверху – крем із кондитерського мішка, далі знову крихту й повторюйте шари, поки не використаєте все.
  9. Посипте торт відкладеною крихтою, накрийте плівкою та поставте на ніч у холодильник.

Важливо! Саме охолодження робить цей десерт цілісним: крихта просочується кремом, і торт добре тримає форму.

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