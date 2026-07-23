Быстрый торт без духовки может быть не менее впечатляющим, чем классический выпеченный десерт, если в нем сочетаются крошащаяся текстура и густой крем. Здесь все держится на простых ингредиентах и коротких действиях, а вкус "собирается" уже в холодильнике.