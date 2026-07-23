Можно ли испечь торт без духовки, печенья и долгих хлопот? Да, если вместо коржей использовать обжаренную крошку, а основу десерта приготовить на сметанном креме, советует "Господинька".

Как приготовить нежный торт?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 80 граммов сахара;
– 140 граммов сливочного масла;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 2 яйца;
– 130 граммов сахара;
– 20 граммов крахмала;
– 500 граммов сметаны 20%;
– ванилин или ванильный сахар;
– 40–50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с солью, сахаром и мягким сливочным маслом и растертите все руками в мелкую крошку.
  2. Пересыпьте крошку в сухую сковороду и обжарьте до золотистого цвета, постоянно помешивая.
  3. В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар и крахмал, добавьте сметану и перемешайте.
  4. Варите крем на огне до загустения, не переставая помешивать, а в конце добавьте ванилин.
  5. Вмешайте мягкое сливочное масло, переложите крем в миску и накройте пищевой пленкой "контакт". Оставьте до полного остывания, после чего переложите в кондитерский мешок.
  6. Подготовьте форму: выстелите ее пергаментом, а края смажьте маслом и тоже выстелите пергаментом.
  7. Отложите 3 столовые ложки крошки для украшения, остальное разделите на 4 части.
  8. Выложите в форму слой крошки, сверху – крем из кондитерского мешка, затем снова крошку и повторяйте слои, пока не используете все.
  9. Посыпьте торт отложенной крошкой, накройте пленкой и поставьте на ночь в холодильник.

Важно! Именно охлаждение делает этот десерт целостным: крошка пропитывается кремом, и торт хорошо держит форму.