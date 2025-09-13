Саме те, що потрібно на вихідні: торт "Пломбір" – без духовки та турбот
- Торт "Пломбір" готується без випікання, що значно спрощує процес приготування.
- Для крему потрібно використовувати вершкове масло кімнатної температури або злегка нагріти його на водяній бані.
Вихідні потрібно смакувати, а найкраще це робити чимось солоденьким. І не треба довго стояти біля плити та вмикати духовку – є куди простіший шлях.
Торт – це можливість зібрати за столом усіх рідних або ж посмакувати момент з книжкою або серіалом. Не потрібно навіть вмикати духовку, щоб у вашому холодильнику опинився десерт, яким захоплюються усі заклопотані господині, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
Зверніть увагу!
Як зазначає портал Tortino, масло для крему повинно бути кімнатної температури. Якщо ви забули вийняти його з холодильника заздалегідь, то найкраще злегка нагріти його на водяній бані.
Як приготувати торт без випікання?
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
коржі:
– 3 яйця;
– 220 грамів цукру;
– 200 мілілітрів теплого молока;
– 100 грамів рослинної олії;
– 140 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
крем "Пломбір":
– 500 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
– ванілін до смаку;
– 200 грамів вершкового масла (кімнатної температури);
декор:
– 100 грамів подрібнених горіхів;
– 1 корж перетерти у крихту.
Приготування:
- Спершу приготуйте заварну основу: змішайте молоко, яйця, цукор, крохмаль і ванілін, збийте до однорідності та заваріть на водяній бані до загустіння. Накрийте плівкою в контакт і залиште охолоджуватися.
- Для тіста з’єднайте молоко, яйця, цукор, олію та сіль. Додайте просіяне борошно з какао та розпушувачем, замішайте рідке шоколадне тісто.
- Випікайте тонкі коржі на сковороді по 1 – 2 хвилини з обох боків. Має вийти близько 8 – 9 штук. Один з них підсушіть і перетріть у крихту.
- М’яке вершкове масло збийте до пишності, поступово додаючи охолоджену заварну основу.
- Зберіть торт, складаючи коржі і щедро промазуючи кремом. Боки та верх обсипте сумішшю крихти з подрібненими горіхами.
- Готовий десерт поставте у холодильник на кілька годин.
- Перед подачею залиште на 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі, щоб крем став більш виразним на смак.
Смачного!
Чи можна замінити яйця?
- Є кілька способів замінити яйця у випічці, щоб не йти у магазин.
- Для солодкої випічки чудово підійдуть бананове або яблучне пюре.
- Також можна використати крохмаль, який "звʼяже" тісто.