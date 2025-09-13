Вихідні потрібно смакувати, а найкраще це робити чимось солоденьким. І не треба довго стояти біля плити та вмикати духовку – є куди простіший шлях.

Торт – це можливість зібрати за столом усіх рідних або ж посмакувати момент з книжкою або серіалом. Не потрібно навіть вмикати духовку, щоб у вашому холодильнику опинився десерт, яким захоплюються усі заклопотані господині, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

Як зазначає портал Tortino, масло для крему повинно бути кімнатної температури. Якщо ви забули вийняти його з холодильника заздалегідь, то найкраще злегка нагріти його на водяній бані.

Як приготувати торт без випікання?

Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

коржі:

– 3 яйця;

– 220 грамів цукру;

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 100 грамів рослинної олії;

– 140 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

крем "Пломбір":

– 500 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

– ванілін до смаку;

– 200 грамів вершкового масла (кімнатної температури);

декор:

– 100 грамів подрібнених горіхів;

– 1 корж перетерти у крихту.

Приготування:

Спершу приготуйте заварну основу: змішайте молоко, яйця, цукор, крохмаль і ванілін, збийте до однорідності та заваріть на водяній бані до загустіння. Накрийте плівкою в контакт і залиште охолоджуватися. Для тіста з’єднайте молоко, яйця, цукор, олію та сіль. Додайте просіяне борошно з какао та розпушувачем, замішайте рідке шоколадне тісто. Випікайте тонкі коржі на сковороді по 1 – 2 хвилини з обох боків. Має вийти близько 8 – 9 штук. Один з них підсушіть і перетріть у крихту. М’яке вершкове масло збийте до пишності, поступово додаючи охолоджену заварну основу. Зберіть торт, складаючи коржі і щедро промазуючи кремом. Боки та верх обсипте сумішшю крихти з подрібненими горіхами. Готовий десерт поставте у холодильник на кілька годин. Перед подачею залиште на 10 – 15 хвилин при кімнатній температурі, щоб крем став більш виразним на смак.

Смачного!

