Выходные нужно смаковать, а лучше всего это делать чем-то сладеньким. И не надо долго стоять у плиты и включать духовку – есть куда более простой путь.

Торт – это возможность собрать за столом всех родных или же насладиться моментом с книгой или сериалом. Не нужно даже включать духовку, чтобы в вашем холодильнике оказался десерт, которым восхищаются все озабоченные хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

Обратите внимание!



Как отмечает портал Tortino, масло для крема должно быть комнатной температуры. Если вы забыли вынуть его из холодильника заранее, то лучше всего слегка нагреть его на водяной бане.

Как приготовить торт без выпекания?

Время : 1 час + пропитка

Ингредиенты:

коржи:

– 3 яйца;

– 220 граммов сахара;

– 200 миллилитров теплого молока;

– 100 граммов растительного масла;

– 140 граммов муки;

– 30 граммов какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

крем "Пломбир":

– 500 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 60 граммов кукурузного крахмала;

– ванилин по вкусу;

– 200 граммов сливочного масла (комнатной температуры);

декор:

– 100 граммов измельченных орехов;

– 1 корж перетереть в крошку.

Приготовление:

Сначала приготовьте заварную основу: смешайте молоко, яйца, сахар, крахмал и ванилин, взбейте до однородности и заварите на водяной бане до загустения. Накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться. Для теста соедините молоко, яйца, сахар, масло и соль. Добавьте просеянную муку с какао и разрыхлителем, замешайте жидкое шоколадное тесто. Выпекайте тонкие лепешки на сковороде по 1 – 2 минуты с обеих сторон. Должно получиться около 8 – 9 штук. Один из них подсушите и перетрите в крошку. Мягкое сливочное масло взбейте до пышности, постепенно добавляя охлажденную заварную основу. Соберите торт, складывая коржи и щедро промазывая кремом. Бока и верх обсыпьте смесью крошки с измельченными орехами. Готовый десерт поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей оставьте на 10 – 15 минут при комнатной температуре, чтобы крем стал более выразительным на вкус.

Приятного аппетита!

Можно ли заменить яйца?