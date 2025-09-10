Впрочем, большинство людей потребляют этот экзотический фрукт неправильно. Как надо есть киви, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.
Как правильно есть киви?
Киви – это фрукт, который известен своим ярким зеленым цветом и неповторимым вкусом. И именно его надо есть с кожурой. Поскольку в ее составе 30% клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение организма.
Несмотря на то, что некоторых потребителей отпугивает текстура кожуры киви, эксперты указывают на то, что подобный пух можно найти и на любимых персиках.
Киви надо есть с кожурой / Фото Unsplash
Кроме того, кожура киви содержит водорастворимые и жирорастворимые антиоксиданты, которые обеспечивают надежную защиту организма от окислительного стресса.
Чтобы максимизировать эти преимущества для здоровья, рекомендуется тщательно мыть экзотические фрукты, такие как киви, поскольку обработка и транспортировка могут уменьшить их питательную ценность.
Какие кулинарные лайфхаки должен знать каждый?
- Нередко помидоры на огороде остаются зелеными, поэтому их собирают и помещают на подоконниках для созревания. Однако, есть один хитрый лайфхак, который поможет помидорам мгновенно покраснеть.
- Секрет достижения идеально гладкого яйца кроется не в кулинарных хитростях, а в обычных принципах физики. И речь идет не о соли или пищевой соде, понадобится лишь знание о температуре и времени.
- Хлеб имеет склонность к быстрой порче, в частности, из-за появления плесени. Эта проблема чаще всего связана с неправильным хранением. Є несколько важных правил, которые обеспечат свежесть и качество хлебобулочных изделий.