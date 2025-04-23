Виглядає яскраво, а смакує ще краще: як приготувати торт "Бите скло"

Коли на вулиці спека, то й десерту хочеться легкого та прохолодного. Торт "Бите скло" – саме так, що потрібно у цей період.

Цей десерт називають швидким, адже не потрібно замішувати тісто чи випікати коржі. Втім, його застигання таки потребує кількох годин, тому таки доведеться набратися терпіння перед тим, як насолодитися його смаком, розповідає 24 Канал. До теми Ці секрети використовують пекарні: що додати у випічку, щоб вона пахла на всю вулицю Рецепт торта "Бите скло" Час : 25 хвилин + застигання

: 25 хвилин + застигання Порцій: 8 Інгредієнти:

– 350 – 400 грамів пряженого печива або солодкого крекера;

– 400 грамів сметани;

– 300 грамів згущеного молока;

– 25 грамів желатину;

– 150 мілілітрів води;

– окріп;

– три смаки желе. Приготування: Приготуйте желе відповідно до інструкцій на упаковці. Зазвичай, для цього потрібно розчинити вміст одного пакета в 400 мілілітрах гарячої води, ретельно перемішуючи до повного розчинення кристалів. Готову рідину розлийте у форми — краще обрати такі, з яких потім буде зручно нарізати желе на кубики. Після цього поставте форми до холодильника і дочекайтесь повного застигання. Окремо підготуйте желатин: змішайте його з водою і дайте настоятись 10 – 15 хвилин, щоб він набух. Потім нагрійте суміш, не доводячи до кипіння — це можна зробити в мікрохвильовці або на водяній бані — до повного розчинення. У великій мисці з’єднайте сметану, згущене молоко та теплий желатин. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Дно роз'ємної форми застеліть харчовою плівкою і викладіть печиво або крекери в один-два шари. Поверх викладіть кремову суміш. Коли желе повністю застигне, вийміть його з холодильника, наріжте кубиками й хаотично додайте в сметанно-желатинову масу. Накрийте форму харчовою плівкою й помістіть торт у холодильник на 2 – 2,5 години, щоб він остаточно застиг. Смачного! Якщо в холодильнику досі залишилися білки: що можна приготувати.