Зазвичай після випікання пасок у кожної господині залишається чимало яєчних білків. Що з ними можна зробити і як ефективно використати – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Якщо у вашому холодильнику ще вдосталь їжі, то найбільш очевидний варіант – просто заморозити їх в контейнері. Вони можуть зберігатися до 3 місяців, а потім білки потрібно просто переставити у холодильник.

Приготувати безе дуже легко / Фото Pexels

Любителям солоденького краще добре їх збити з цукром та лимонним соком. Потім ділимо білкову масу на порції, ставимо у духовку (100 – 110 градусів) на 1,5 години і насолоджуємося улюбленим безе.

Також стане у пригоді рецепт домашнього зефіру. Варимо сиром із 250 грамів цукру, 100 мілілітрів води та 10 грамів желатину. Окремо збиваємо 2 білки до піків. Потім, продовжуючи збивати, додаємо сироп у білки, розливаємо у формочки і залишаємо на 6 – 8 годин.

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