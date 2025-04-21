Досвідчені господині запевняють, що випічку можна заморожувати, і потім вона смакує так само як свіжа. Як це правильно робити і на що звернути увагу – розповідає 24 Канал.

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Як морозити "Спартак"

Важливо знати, що на можливість заморожування торта впливає крем. Якщо ви використовували крем зі сметани або збитих вершків, то після розмороження пляцок може розшаруватися. Натомість торту із масляним або заварним кремом це не загрожує.

Улюблений "Спартак" / Фото "Сімейні рецепти"

Перед заморожуванням торт варто порізати на порції, щільно обгорнути харчовою плівкою та покласти у контейнер. Тару краще поставити у відділення з фруктами та овочами, але не з мʼясом.

Коли ж ви захочете знову насолодитися смаком "Спартака", то просто перемістіть контейнер на ніч з морозилки до холодильника.

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