"Брат" знаменитого Шварцвальда: рецепт торта "Чорний ліс", який став хітом

Приготування торта – це завжди особливий процес. Тим паче коли йдеться смаколик, який викликає такий захват господинь.

Єдина відмінність "Чорного лісу" від Шварцвальда – деякі інгредієнти в начинці. Однак всі запевняють, що ця варіація німецького торта лише виграє. 24 Канал пропонує створити порцію насолоди й собі за рецептом фудблогерки Анастасії Барбар, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт торта "Чорний ліс"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

Для бісквіта:

– 5 курячих яєць;

– 1/8 чайної ложки солі;

– 200 грамів цукру;

– 130 грамів пшеничного борошна;

– 2 столові ложки какао-порошку.

Для крему:

– 250 грамів сметани (20%);

– 2 столові ложки цукрової пудри.

Додатково:

– 300 грамів вишневого варення.

Приготування:

Розділіть яйця на білки та жовтки. Додайте сіль до білків і, поступово збиваючи міксером, додайте половину цукру. Збивайте до утворення густих піків. Жовтки збийте окремо з рештою цукру. З'єднайте збиті білки та жовтки і додайте просіяне борошно з какао-порошком. Перемішайте до однорідної маси. Форму для випічки застеліть пергаментом і вилийте в неї тісто. Випікайте бісквіт у духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Дайте бісквіту охолонути. Для крему змішайте сметану та цукрову пудру і збийте міксером до пухнастої маси. Якщо крем вийшов рідкуватим, додайте загущувач (крохмаль або борошно). Розріжте бісквіт на три рівні коржі. Перемастіть їх сметанним кремом та вишневим варенням. Зверху покрийте торт сметанним кремом і прикрасьте на свій смак, наприклад, тертим шоколадом і вишнями.

Смачного!

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