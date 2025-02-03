Единственное отличие "Черного леса" от Шварцвальда – некоторые ингредиенты в начинке. Однако все уверяют, что эта вариация немецкого торта только выигрывает. 24 Канал предлагает создать порцию наслаждения и себе по рецепту фудблогера Анастасии Барбар, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт торта "Черный лес"
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
Для бисквита:
– 5 куриных яиц;
– 1/8 чайной ложки соли;
– 200 граммов сахара;
– 130 граммов пшеничной муки;
– 2 столовые ложки какао-порошка.
Для крема:
– 250 граммов сметаны (20%);
– 2 столовые ложки сахарной пудры.
Дополнительно:
– 300 граммов вишневого варенья.
Приготовление:
Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте соль к белкам и, постепенно взбивая миксером, добавьте половину сахара. Взбивайте до образования густых пиков. Желтки взбейте отдельно с остальным сахаром.
Соедините взбитые белки и желтки и добавьте просеянную муку с какао-порошком. Перемешайте до однородной массы.
Форму для выпечки застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. Выпекайте бисквит в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Дайте бисквиту остыть.
Для крема смешайте сметану и сахарную пудру и взбейте миксером до пушистой массы. Если крем получился жидковатым, добавьте загуститель (крахмал или муку).
Разрежьте бисквит на три ровных коржа. Перемажьте их сметанным кремом и вишневым вареньем.
Сверху покройте торт сметанным кремом и украсьте на свой вкус, например, тертым шоколадом и вишнями.
Приятного аппетита!
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