Единственное отличие "Черного леса" от Шварцвальда – некоторые ингредиенты в начинке. Однако все уверяют, что эта вариация немецкого торта только выигрывает. 24 Канал предлагает создать порцию наслаждения и себе по рецепту фудблогера Анастасии Барбар, которым она поделилась в своем инстаграме.

Не пропустите Воздушный и нежный: пирог "Яблоки под снегом", который покорит ваше сердце

Рецепт торта "Черный лес"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

Для бисквита:

– 5 куриных яиц;

– 1/8 чайной ложки соли;

– 200 граммов сахара;

– 130 граммов пшеничной муки;

– 2 столовые ложки какао-порошка.

Для крема:

– 250 граммов сметаны (20%);

– 2 столовые ложки сахарной пудры.

Дополнительно:

– 300 граммов вишневого варенья.

Приготовление:

Разделите яйца на белки и желтки. Добавьте соль к белкам и, постепенно взбивая миксером, добавьте половину сахара. Взбивайте до образования густых пиков. Желтки взбейте отдельно с остальным сахаром. Соедините взбитые белки и желтки и добавьте просеянную муку с какао-порошком. Перемешайте до однородной массы. Форму для выпечки застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. Выпекайте бисквит в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Дайте бисквиту остыть. Для крема смешайте сметану и сахарную пудру и взбейте миксером до пушистой массы. Если крем получился жидковатым, добавьте загуститель (крахмал или муку). Разрежьте бисквит на три ровных коржа. Перемажьте их сметанным кремом и вишневым вареньем. Сверху покройте торт сметанным кремом и украсьте на свой вкус, например, тертым шоколадом и вишнями.

Приятного аппетита!

Масло больше не будет брызгать со сковороды: какой ингредиент это гарантирует.