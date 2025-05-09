День матері – це особливе свято, яке сповнене тепла та любові. І немає кращого подарунка, аніж потішити найріднішу людину смачним подарунком.

Тірамісу – це десерт, який обожнюють абсолютно усі. 24 Канал пропонує подарувати найріднішим смачний сюрприз у вигляді вишуканого торта, який ви приготуєте без зусиль. Читайте також На смак як пломбір, але майже без калорій: повітряний десерт з найпростіших інгредієнтів Рецепт торта Тірамісу Час : 4 години

: 4 години Порцій: 4 – 6 Інгредієнти:

– 300 грамів печива савоярді;

– 500 грамів маскарпоне;

– 300 мілілітрів холодних вершків 33% ;

– 12 грамів желатину;

– 100 мілілітрів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 200 мілілітрів міцної кави;

– 50 мілілітрів лікеру Амарето.

Для декору:

– 200 мілілітрів холодних вершків 33%;

– 30 грамів цукрової пудри;

– какао. Приготування: Заваріть міцну каву, дайте їй повністю охолонути, після чого додайте улюблений лікер — це стане ароматною основою.

Желатин залийте холодною водою і залиште набухати згідно з інструкцією на упаковці. Форму діаметром приблизно 21 сантиметр застеліть пергаментом. Бісквітне печиво савоярді обріжте з одного боку, щоб зручно було виставити по периметру форми. Дно також викладіть печивом — його можна швидко вмочити в кавовий настій або злегка збризнути ним зверху. Окремо збийте холодні вершки з цукровою пудрою до щільної консистенції. Маскарпоне збийте до гладкості. Желатин розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані, після чого додайте його до крем-сиру і добре перемішайте або збийте до однорідності. Об'єднайте вершки з маскарпоне, акуратно перемішуючи лопаткою, щоб зберегти ніжну структуру крему. Половину кремової маси викладіть у форму на шар печива. Зверху викладіть ще один шар савоярді, змочених у каві. Накрийте залишком крему. Накрийте форму харчовою плівкою та залиште торт охолоджуватись у холодильнику щонайменше на 4 – 5 годин або на всю ніч. Перед подачею прикрасьте торт шапкою з вершків, збитих із пудрою, і щедро присипте какао-порошком Смак дитинства: торт "Карпатка" з найніжнішим кремом.