Усе найкраще – для найрідніших: рецепт торта Тірамісу до Дня матері
День матері – це особливе свято, яке сповнене тепла та любові. І немає кращого подарунка, аніж потішити найріднішу людину смачним подарунком.
Тірамісу – це десерт, який обожнюють абсолютно усі. 24 Канал пропонує подарувати найріднішим смачний сюрприз у вигляді вишуканого торта, який ви приготуєте без зусиль.
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Рецепт торта Тірамісу
- Час: 4 години
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 300 грамів печива савоярді;
– 500 грамів маскарпоне;
– 300 мілілітрів холодних вершків 33% ;
– 12 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 200 мілілітрів міцної кави;
– 50 мілілітрів лікеру Амарето.
Для декору:
– 200 мілілітрів холодних вершків 33%;
– 30 грамів цукрової пудри;
– какао.
Приготування:
- Заваріть міцну каву, дайте їй повністю охолонути, після чого додайте улюблений лікер — це стане ароматною основою.
Желатин залийте холодною водою і залиште набухати згідно з інструкцією на упаковці.
- Форму діаметром приблизно 21 сантиметр застеліть пергаментом. Бісквітне печиво савоярді обріжте з одного боку, щоб зручно було виставити по периметру форми. Дно також викладіть печивом — його можна швидко вмочити в кавовий настій або злегка збризнути ним зверху.
- Окремо збийте холодні вершки з цукровою пудрою до щільної консистенції. Маскарпоне збийте до гладкості.
- Желатин розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані, після чого додайте його до крем-сиру і добре перемішайте або збийте до однорідності.
- Об'єднайте вершки з маскарпоне, акуратно перемішуючи лопаткою, щоб зберегти ніжну структуру крему.
- Половину кремової маси викладіть у форму на шар печива. Зверху викладіть ще один шар савоярді, змочених у каві. Накрийте залишком крему.
- Накрийте форму харчовою плівкою та залиште торт охолоджуватись у холодильнику щонайменше на 4 – 5 годин або на всю ніч.
- Перед подачею прикрасьте торт шапкою з вершків, збитих із пудрою, і щедро присипте какао-порошком
Смак дитинства: торт "Карпатка" з найніжнішим кремом.