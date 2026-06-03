Торта з дерунів ви ще не готували: робимо велику порцію насолоди з мʼясом та грибами
Хрусткі деруни – це та страва, перед якою просто неможливо встояти. А що ви скажете на те, щоб приготувати великий та апетитний торт?
Уявіть собі величезну порцію дерунів з мʼясом та грибами, подану з улюбленою сметаною. Це справді вартує вашої уваги та зусиль, а з рецептом з TikTok myroslava.pekariuk все точно пройде на найвищому рівні!
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Як приготувати торт з дерунів?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
деруни:
– 5 картоплин;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка сметани;
– сіль, перець, паприка до смаку;
начинка:
– 200 грамів свинини;
– 1 цибуля;
– 200 грамів грибів;
– 1 столова ложка борошна;
– 4 столові ложки сметани;
– сіль, перець, паприка, кріп, часник;
– 150 грамів сиру.
Робимо велику порцію задоволення: дивіться відео
Приготування:
- Спочатку очищену картоплю разом із цибулею натираємо на дрібній тертці.
- Вбиваємо туди яйце, всипаємо борошно, додаємо ложку сметани та спеції. Усе ретельно вимішуємо й обсмажуємо на пательні тонкі, золотаві деруни з обох боків.
- На добре розігрітій пательні з олією підсмажуємо шматочки м’яса з подрібненою цибулею.
- Коли вони підрум'яняться, додаємо нарізані гриби, всипаємо трохи борошна для густоти, приправляємо спеціями та заливаємо сметаною.
- Продовжуємо тушкувати м'ясно-грибну суміш ще протягом 5 хвилин.
- Після цього прибираємо пательню з плити, додаємо свіжий подрібнений кріп і пропущений через прес часник.
- Тепер починаємо збирати наш святковий торт: на пласку форму викладаємо перший дерун, щедро покриваємо його гарячою начинкою та притрушуємо тертим сиром, повторюючи ці шари один за одним.
- Сформовану страву відправляємо в розігріту духову шафу й випікаємо за температури 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин, допоки сир повністю не розплавиться і не перетвориться на апетитну рум'яну скоринку.