І для фігури безпечний, і кращий за печінковий: простий рецепт кабачкового торта
- Кабачковий торт стане приємним відкриттям навіть для досвідчених господинь.
- Він легкий у приготуванні й нікому не завдасть зайвих клопотів.
Кабачки можна не тільки смажити чи випікати – з них можна зробити повноцінний торт! Він дуже оригінальний та стане подарунком навіть для тих, хто ретельно слідкує за своєю фігурою.
Ви точно чудово знайомі з печінковим тортом, але далеко не всі смакували його "кабачкову" альтернативу. Повірте – це точно вартує вашої уваги. 24 Канал пропонує переконатися в цьому за рецептом порталу "Апостроф".
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Рецепт торта з кабачків
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 – 600 грамів молодих кабачків;
– 2 яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– 3 – 4 помідори;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 60 грамів сиру;
– петрушка для прикраси;
– олія для смаження.
Приготування:
Кабачки натріть на грубій тертці, посипте сіллю, перемішайте й залиште на кілька хвилин. Потім ретельно відіжміть зайву рідину. Додайте яйця та добре перемішайте.
Далі додайте борошно та дрібно нарізану зелену цибулю. За потреби ще трохи підсоліть. Консистенція – як для оладок.
На розігріту сковорідку налийте трохи олії та викладіть кабачкову суміш. Розрівняйте по дну, щоб сформувався млинець.
Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків. Повторіть те ж саме з рештою тіста. Готові млинці охолодіть.
Поки вони остигають, приготуйте соус. У мисці змішайте сметану, майонез, подрібнений кріп і часник, пропущений через прес.
Збираємо торт: на кожен кабачковий млинець наносимо соус, кладемо зверху скибочки помідорів, трохи підсолюємо, перчимо й посипаємо натертим сиром. Так повторюємо з усіма шарами.
Останній млинець теж змащуємо соусом, прикрашаємо подрібненою петрушкою та томатами, за бажання можна затерти його сиром.
Поставте готовий торт у холодильник мінімум на 2 години для просочення.
Смачного!
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