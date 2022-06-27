І для фігури безпечний, і кращий за печінковий: простий рецепт кабачкового торта

Кабачки можна не тільки смажити чи випікати – з них можна зробити повноцінний торт! Він дуже оригінальний та стане подарунком навіть для тих, хто ретельно слідкує за своєю фігурою.

Ви точно чудово знайомі з печінковим тортом, але далеко не всі смакували його "кабачкову" альтернативу. Повірте – це точно вартує вашої уваги. 24 Канал пропонує переконатися в цьому за рецептом порталу "Апостроф".

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Рецепт торта з кабачків

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 – 600 грамів молодих кабачків;

– 2 яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– сіль, перець до смаку;

– 3 – 4 помідори;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка подрібненого кропу;

– 60 грамів сиру;

– петрушка для прикраси;

– олія для смаження.

Приготування:

Кабачки натріть на грубій тертці, посипте сіллю, перемішайте й залиште на кілька хвилин. Потім ретельно відіжміть зайву рідину. Додайте яйця та добре перемішайте. Далі додайте борошно та дрібно нарізану зелену цибулю. За потреби ще трохи підсоліть. Консистенція – як для оладок. На розігріту сковорідку налийте трохи олії та викладіть кабачкову суміш. Розрівняйте по дну, щоб сформувався млинець. Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків. Повторіть те ж саме з рештою тіста. Готові млинці охолодіть. Поки вони остигають, приготуйте соус. У мисці змішайте сметану, майонез, подрібнений кріп і часник, пропущений через прес. Збираємо торт: на кожен кабачковий млинець наносимо соус, кладемо зверху скибочки помідорів, трохи підсолюємо, перчимо й посипаємо натертим сиром. Так повторюємо з усіма шарами. Останній млинець теж змащуємо соусом, прикрашаємо подрібненою петрушкою та томатами, за бажання можна затерти його сиром. Поставте готовий торт у холодильник мінімум на 2 години для просочення.

Смачного!

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