Повітряний пиріг з вишнями – це саме те, що допоможе перезарядити батарейку після важкого робочого тижня. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Смачненьке", який не втрачає популярності десятиліттями.

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Рецепт пирога "Селянський"

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 140 грамів борошна;

– 30 грамів крохмалю;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 3 яйця;

– 4 столові ложки цукру;

– 80 грамів рослинної олії;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 300 грамів вишні без кісточки;

– 10 грамів крохмалю.

Приготування:

Збиваємо яйця з цукром, поступово додаємо всі інші інгредієнти та замішуємо тісто, воно має бути схожим на рідку сметану. Злегка обваляйте вишню в крохмалі, щоб вона не пустила багато соку. У форму додайте трохи тіста, потім вишні, і так чергуйте. Випікайте 50 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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