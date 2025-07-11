Воздушный пирог с вишнями – это именно то, что поможет перезарядить батарейку после тяжелой рабочей недели. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Смачненьке", который не теряет популярности десятилетиями.
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Рецепт пирога "Крестьянский"
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 140 граммов муки;
– 30 граммов крахмала;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки сахара;
– 80 граммов растительного масла;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 300 граммов вишни без косточки;
– 10 граммов крахмала.
Приготовление:
- Взбиваем яйца с сахаром, постепенно добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто, оно должно быть похожим на жидкую сметану.
- Слегка обваляйте вишню в крахмале, чтобы она не пустила много сока.
- В форму добавьте немного теста, потом вишни, и так чередуйте.
- Выпекайте 50 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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