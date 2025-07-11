Утренние блюда должны быть вкусными, сытными, а главное – быстрыми, ведь никто не имеет времени и желания начинать день с долгого стояния у плиты. Сырники с брынзой – именно то, что надо для такого случая, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Всем".

Не пропустите Роскошное спасение в жару: готовим малиновый сорбет за 15 минут

Рецепт сырничков с брынзой

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов брынзы;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки муки;

– масло;

– укроп, кинза.

Приготовление:

Выкладываем сыр в глубокую миску, добавляем к нему натертую на мелкой терке брынзу. Зелень мелко шинкуем и всыпаем к сырной смеси. Добавляем яйцо, муку и хорошо вымешиваем массу до однородности. На плите разогреваем сковороду с растительным маслом. Из полученного теста формируем небольшие сырники, обкатываем их в муке и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. Подаем горячими со сметаной.

Приятного аппетита!

Это лучше конфет: как сделать домашнюю халву.