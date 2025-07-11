Утренние блюда должны быть вкусными, сытными, а главное – быстрыми, ведь никто не имеет времени и желания начинать день с долгого стояния у плиты. Сырники с брынзой – именно то, что надо для такого случая, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Всем".
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Рецепт сырничков с брынзой
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов брынзы;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки муки;
– масло;
– укроп, кинза.
Приготовление:
Выкладываем сыр в глубокую миску, добавляем к нему натертую на мелкой терке брынзу.
Зелень мелко шинкуем и всыпаем к сырной смеси.
Добавляем яйцо, муку и хорошо вымешиваем массу до однородности.
На плите разогреваем сковороду с растительным маслом. Из полученного теста формируем небольшие сырники, обкатываем их в муке и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Подаем горячими со сметаной.
Приятного аппетита!
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