Ранкові страви повинні бути смачними, ситними, а головне – швидкими, адже ніхто не має часу і бажання починати день з довгого стояння біля плити. Сирнички з бринзою – саме те, що треба для такого випадку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Всім".

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Рецепт сирничків з бринзою

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів бринзи;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки борошна;

– олія;

– кріп, кінза.

Приготування:

Викладаємо сир у глибоку миску, додаємо до нього натерту на дрібній тертці бринзу. Зелень дрібно шаткуємо й всипаємо до сирної суміші. Додаємо яйце, борошно та добре вимішуємо масу до однорідності. На плиті розігріваємо сковороду з рослинною олією. З отриманого тіста формуємо невеликі сирники, обкачуємо їх у борошні та обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. Подаємо гарячими зі сметаною.

Смачного!

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