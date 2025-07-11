Ранкові страви повинні бути смачними, ситними, а головне – швидкими, адже ніхто не має часу і бажання починати день з довгого стояння біля плити. Сирнички з бринзою – саме те, що треба для такого випадку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Всім".
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Рецепт сирничків з бринзою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів бринзи;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки борошна;
– олія;
– кріп, кінза.
Приготування:
Викладаємо сир у глибоку миску, додаємо до нього натерту на дрібній тертці бринзу.
Зелень дрібно шаткуємо й всипаємо до сирної суміші.
Додаємо яйце, борошно та добре вимішуємо масу до однорідності.
На плиті розігріваємо сковороду з рослинною олією. З отриманого тіста формуємо невеликі сирники, обкачуємо їх у борошні та обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків.
Подаємо гарячими зі сметаною.
Смачного!
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