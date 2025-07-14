Вы точно прекрасно знакомы с печеночным тортом, но далеко не все пробовали его "кабачковую" альтернативу. Поверьте – это точно стоит вашего внимания. 24 Канал предлагает убедиться в этом по рецепту портала "Апостроф".
Будет интересно Такие "как на базаре": невероятно сочные чебуреки, которые удаются всем
Рецепт торта из кабачков
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 – 600 граммов молодых кабачков;
– 2 яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– соль, перец по вкусу;
– 3 – 4 помидора;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка измельченного укропа;
– 60 граммов сыра;
– петрушка для украшения;
– масло для жарки.
Приготовление:
Кабачки натрите на крупной терке, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на несколько минут. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца и хорошо перемешайте.
Далее добавьте муку и мелко нарезанный зеленый лук. При необходимости еще немного подсолите. Консистенция – как для оладий.
На разогретую сковородку налейте немного масла и выложите кабачковую смесь. Разровняйте по дну, чтобы сформировался блинчик.
Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Готовые блины охладите.
Пока они остывают, приготовьте соус. В миске смешайте сметану, майонез, измельченный укроп и чеснок, пропущенный через пресс.
Собираем торт: на каждый кабачковый блинчик наносим соус, кладем сверху ломтики помидоров, немного подсаливаем, перчим и посыпаем натертым сыром. Так повторяем со всеми слоями.
Последний блинчик тоже смазываем соусом, украшаем измельченной петрушкой и томатами, при желании можно затереть его сыром.
Поставьте готовый торт в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.
Приятного аппетита!
Он не теряет позиций десятилетиями: как приготовить "Крестьянский" пирог.