Завжди добре мати щось солоденьке до чаю. Улюблений "Наполеон" – чудова опція, тим паче що зробити його можна дуже швидко.

Лише 3 інгредієнти, кілька простих маніпуляцій – і улюблений торт "Наполеон" вже у вашому холодильнику. 24 Канал пропонує насолодитися цим популярним десертом за рецептом порталу "На пенсії". Читайте також Тане в роті й ніколи не падає: готуємо бісквіт "Кастелла" – набагато повітряніший за звичайний Як швидко приготувати торт "Наполеон"? Час : 40 хвилин + просочування

: 40 хвилин + просочування Порцій: 6 Інгредієнти:

– 500 грамів бездріжджового листкового тіста;

– 280 грамів згущеного молока;

– 320 мілілітрів вершків 35%. Приготування: Розморозьте листкове тісто. Не розгортаючи, викладіть його на деко та випікайте у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 – 25 хвилин, доки не з’явиться рум’яна скоринка. Дайте коржам повністю охолонути. Збийте добре охолоджені вершки зі згущеним молоком до однорідної маси. Остиглі коржі розділіть на 3 – 4 пласти. Запечені скоринки зніміть і подрібніть до стану дрібної крихти – це буде декор. На велику тарілку або тацю викладіть трохи крему, зверху покладіть перший корж, змастіть його кремом і повторюйте шар за шаром, поки не використаєте всі коржі. Посипте торт підготовленою крихтою та залиште в холодильнику щонайменше на 30 хвилин, щоб він добре просочився. Смачного! Іриски – улюблені цукерки дитинства, смак яких памʼятають усі. Їх можна зробити лише з 3 інгредієнтів, і смак не відрізнити від магазинного смаколика.