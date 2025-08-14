14 серпня, 08:54
Улюблений торт з 3 інгредієнтів: найшвидший рецепт "Наполеона"
Основні тези
- Торт "Наполеон" можна зробити всього з 3 інгредієнтів.
- Цей рецепт стане порятунком, коли захочеться подати щось солоденьке до столу без витрат часу і зусиль.
Завжди добре мати щось солоденьке до чаю. Улюблений "Наполеон" – чудова опція, тим паче що зробити його можна дуже швидко.
Лише 3 інгредієнти, кілька простих маніпуляцій – і улюблений торт "Наполеон" вже у вашому холодильнику. 24 Канал пропонує насолодитися цим популярним десертом за рецептом порталу "На пенсії".
Як швидко приготувати торт "Наполеон"?
- Час: 40 хвилин + просочування
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів бездріжджового листкового тіста;
– 280 грамів згущеного молока;
– 320 мілілітрів вершків 35%.
Приготування:
- Розморозьте листкове тісто. Не розгортаючи, викладіть його на деко та випікайте у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 – 25 хвилин, доки не з’явиться рум’яна скоринка.
- Дайте коржам повністю охолонути.
- Збийте добре охолоджені вершки зі згущеним молоком до однорідної маси.
- Остиглі коржі розділіть на 3 – 4 пласти. Запечені скоринки зніміть і подрібніть до стану дрібної крихти – це буде декор.
- На велику тарілку або тацю викладіть трохи крему, зверху покладіть перший корж, змастіть його кремом і повторюйте шар за шаром, поки не використаєте всі коржі.
- Посипте торт підготовленою крихтою та залиште в холодильнику щонайменше на 30 хвилин, щоб він добре просочився.
Смачного!
Іриски – улюблені цукерки дитинства, смак яких памʼятають усі. Їх можна зробити лише з 3 інгредієнтів, і смак не відрізнити від магазинного смаколика.