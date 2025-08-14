Укр Рус
14 августа, 08:55
2

Любимый торт из 3 ингредиентов: самый быстрый рецепт "Наполеона"

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Торт "Наполеон" можно сделать всего из 3 ингредиентов.
  • Этот рецепт станет спасением, когда захочется подать что-то сладенькое к столу без затрат времени и усилий.

Всегда хорошо иметь что-то сладенькое к чаю. Любимый "Наполеон" – замечательная опция, тем более что сделать его можно очень быстро.

Всего 3 ингредиента, несколько простых манипуляций – и любимый торт "Наполеон" уже в вашем холодильнике. 24 Канал предлагает насладиться этим популярным десертом по рецепту портала "На пенсии".

Как быстро приготовить торт "Наполеон"?

  • Время: 40 минут + пропитка
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 500 граммов бездрожжевого слоеного теста;
– 280 граммов сгущенного молока;
– 320 миллилитров сливок 35%.

Приготовление:

  1. Разморозьте слоеное тесто. Не разворачивая, выложите его на противень и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 – 25 минут, пока не появится румяная корочка.
  2. Дайте коржам полностью остыть.
  3. Взбейте хорошо охлажденные сливки со сгущенным молоком до однородной массы.
  4. Остывшие коржи разделите на 3 – 4 пласта. Запеченные корочки снимите и измельчите до состояния мелкой крошки – это будет декор.
  5. На большую тарелку или поднос выложите немного крема, сверху положите первый корж, смажьте его кремом и повторяйте слой за слоем, пока не используете все коржи.
  6. Посыпьте торт подготовленной крошкой и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

