10 хвилин і без випікання: найпростіший рецепт улюбленого торта "Прага" – це просто знахідка

З цим рецептом у вашому холодильнику завжди буде смаколик до чаю або кави. Особливим подарунком цей десерт стане для тих, у кого дуже завантажений графік.

Торт "Прага" – це вершина шоколадної насолоди, який має велику популярність серед поціновувачів солоденького. Над оригінальним рецептом потрібно поклопотатися, тому 24 Канал пропонує звернути увагу на спрощений варіант від порталу "На пенсії", з яким результат вийде не менш промовистим.

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Рецепт торта "Прага" без випікання

Час : 10 хвилин + просочування

: 10 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

"коржі" та посипка:

– 400 грамів шоколадного печива;

– 50 грамів тертого шоколаду;

крем:

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 3 столові ложки какао;

– 3 столові ложки борошна;

– 600 мілілітрів молока;

– 80 грамів вершкового масла.

Приготування:

У каструлю вбийте яйця, додайте цукор, какао-порошок і борошно. Перемішайте все до повної однорідності, маса повинна бути гладкою і без грудочок. Поступово вливайте молоко, продовжуючи заважати. Поставте каструлю на слабкий вогонь. Варіть крем, постійно помішуючи, поки він не загусне. Коли крем досягне потрібної консистенції, додайте вершкове масло. Перемішайте до розчинення масла, зніміть з плити і залиште охолоджуватись. У підготовлену форму викладіть шар крему, зверху – печиво, потім знову крем, і знову печиво. Продовжуйте чергування шарів, завершуючи кремом. Верхівку посипте натертим шоколадом або какао. Поставте торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився.

Смачного!

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