Ці кекси точно претендують на те, аби стати головним відкриттям та найкращим десертом цього літа. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та відчути особливий смак з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт кексів з полуницею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 220 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванілін;
– 120 мілілітрів йогурту або молока;
– 125 грамів полуниці.

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної, світлої піни.

  2. Вливаємо молоко або йогурт, ретельно перемішуємо до однорідності.

  3. Додаємо розм’якшене вершкове масло, знову перемішуємо.

  4. Поступово всипаємо борошно разом із розпушувачем і замішуємо гладке тісто.

  5. Нарізаємо полуницю шматочками та обережно вводимо її в тісто, перемішуючи лише кілька разів, щоб зберегти форму ягід.

  6. Розкладаємо готове тісто у форми для випікання.

  7. Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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