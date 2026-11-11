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11 листопада, 13:25
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Звичайна "Шуба" – прощавай: новий рецепт популярного салату з казково красивою подачею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Класичний салат "Оселедець під шубою" завжди залишається фаворитом святкового застілля, проте його звична подача в салатнику часто втрачає охайний вигляд уже після першої порційної ложки.

Справжньою знахідкою для ефектного сервірування стає формат закусочного торта: завдяки додаванню розпущеного желатину в майонезну заправку всі шари надійно стабілізуються, а страва легко нарізається гострим ножем на рівні, контрастні шматочки з бездоганним зрізом, розповідає ютуб-канал LOZOVSKI

Ще одна вагома відмінність цієї версії полягає в нарізанні відварених овочів дрібним однаковим кубиком замість традиційного натирання на тертці. Така техніка зберігає природну текстуру та соковитість кожного інгредієнта, не перетворюючи салат на однорідну кашу, а попереднє ошпарювання ріпчастої цибулі окропом прибирає зайву гіркоту, залишаючи приємний хрускіт.

Як приготувати торт "Шуба"? 

  • Час: 30 хвилин + застигання
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
– 4 відварені картоплини середнього розміру; 
– 2 відварені солодкі моркви; 
– 2 відварені буряки; 
– 1 ріпчаста цибулина; 
– 4 філе слабосолоного оселедця; 
– 350 грамів майонезу; 
– 25 грамів швидкорозчинного желатину; 
– 100 мілілітрів холодної питної води; 
– 1 дрібка кам'яної солі; 
– 1 дрібка цукру; 
– 1 дрібка чорного меленого перцю. 

Улюблений салат на новий лад: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Швидкорозчинний желатин всипте в невелику піалу, залийте 100 мілілітрами холодної води, перемішайте та залиште на 10 – 15 хвилин для набухання, після чого розпустіть на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами до прозорості, не доводячи до кипіння, та злегка остудіть.
  2. Очищені відварені картоплю, моркву та буряк наріжте однаковим дрібним кубиком із гранню приблизно 5 – 6 міліметрів у різні миски, щоб овочі не зафарбували одне одного.
  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками, перекладіть у сито, ошпарте крутим окропом для видалення гіркоти, одразу промийте крижаною водою та обсушіть на паперовому рушнику.
  4. Філе оселедця ретельно перевірте на наявність дрібних кісточок, наріжте невеликими кубиками та з'єднайте з підготовленою цибулею.
  5. Теплий рідкий желатин влийте тонкою цівкою в майонез, інтенсивно перемішуючи вінчиком до повної однорідності, і розділіть отриману заправку між мисками з буряком, морквою та картоплею, трохи присоливши та поперчивши кожен овочевий шар.
  6. Роз'ємне кулінарне кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів встановіть на пласке сервірувальне блюдо, вистеливши бортики ацетатною плівкою або пергаментом.
  7. Щільно викладіть і розрівняйте шари в такій послідовності: картопля із заправкою, оселедець із цибулею, морква та зверху шар буряка.
  8. Накрийте форму харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 5 годин для повного застигання желатину.
  9. Перед подачею обережно зніміть кільце, за бажанням прикрасьте верхівку гілочками кропу або половинами перепелиних яєць і нарізайте торт гострим ножем на порційні шматки.

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