Звичайна "Шуба" – прощавай: новий рецепт популярного салату з казково красивою подачею
Класичний салат "Оселедець під шубою" завжди залишається фаворитом святкового застілля, проте його звична подача в салатнику часто втрачає охайний вигляд уже після першої порційної ложки.
Справжньою знахідкою для ефектного сервірування стає формат закусочного торта: завдяки додаванню розпущеного желатину в майонезну заправку всі шари надійно стабілізуються, а страва легко нарізається гострим ножем на рівні, контрастні шматочки з бездоганним зрізом, розповідає ютуб-канал LOZOVSKI.
Ще одна вагома відмінність цієї версії полягає в нарізанні відварених овочів дрібним однаковим кубиком замість традиційного натирання на тертці. Така техніка зберігає природну текстуру та соковитість кожного інгредієнта, не перетворюючи салат на однорідну кашу, а попереднє ошпарювання ріпчастої цибулі окропом прибирає зайву гіркоту, залишаючи приємний хрускіт.
Як приготувати торт "Шуба"?
- Час: 30 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 відварені картоплини середнього розміру;
– 2 відварені солодкі моркви;
– 2 відварені буряки;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 4 філе слабосолоного оселедця;
– 350 грамів майонезу;
– 25 грамів швидкорозчинного желатину;
– 100 мілілітрів холодної питної води;
– 1 дрібка кам'яної солі;
– 1 дрібка цукру;
– 1 дрібка чорного меленого перцю.
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Приготування:
- Швидкорозчинний желатин всипте в невелику піалу, залийте 100 мілілітрами холодної води, перемішайте та залиште на 10 – 15 хвилин для набухання, після чого розпустіть на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами до прозорості, не доводячи до кипіння, та злегка остудіть.
- Очищені відварені картоплю, моркву та буряк наріжте однаковим дрібним кубиком із гранню приблизно 5 – 6 міліметрів у різні миски, щоб овочі не зафарбували одне одного.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, перекладіть у сито, ошпарте крутим окропом для видалення гіркоти, одразу промийте крижаною водою та обсушіть на паперовому рушнику.
- Філе оселедця ретельно перевірте на наявність дрібних кісточок, наріжте невеликими кубиками та з'єднайте з підготовленою цибулею.
- Теплий рідкий желатин влийте тонкою цівкою в майонез, інтенсивно перемішуючи вінчиком до повної однорідності, і розділіть отриману заправку між мисками з буряком, морквою та картоплею, трохи присоливши та поперчивши кожен овочевий шар.
- Роз'ємне кулінарне кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів встановіть на пласке сервірувальне блюдо, вистеливши бортики ацетатною плівкою або пергаментом.
- Щільно викладіть і розрівняйте шари в такій послідовності: картопля із заправкою, оселедець із цибулею, морква та зверху шар буряка.
- Накрийте форму харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 5 годин для повного застигання желатину.
- Перед подачею обережно зніміть кільце, за бажанням прикрасьте верхівку гілочками кропу або половинами перепелиних яєць і нарізайте торт гострим ножем на порційні шматки.