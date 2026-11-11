Звичайна "Шуба" – прощавай: новий рецепт популярного салату з казково красивою подачею

Як зробити торт "Шуба" / "Готувати просто"

Класичний салат "Оселедець під шубою" завжди залишається фаворитом святкового застілля, проте його звична подача в салатнику часто втрачає охайний вигляд уже після першої порційної ложки.

Справжньою знахідкою для ефектного сервірування стає формат закусочного торта: завдяки додаванню розпущеного желатину в майонезну заправку всі шари надійно стабілізуються, а страва легко нарізається гострим ножем на рівні, контрастні шматочки з бездоганним зрізом, розповідає ютуб-канал LOZOVSKI. Adv Ще 1 вагома відмінність цієї версії полягає в нарізанні відварених овочів дрібним однаковим кубиком замість традиційного натирання на тертці. Така техніка зберігає природну текстуру та соковитість кожного інгредієнта, не перетворюючи салат на однорідну кашу, а попереднє ошпарювання ріпчастої цибулі окропом прибирає зайву гіркоту, залишаючи приємний хрускіт. Як приготувати торт "Шуба"? Час : 30 хвилин + застигання

: 30 хвилин + застигання Порцій: 8 Інгредієнти:

– 4 відварені картоплини середнього розміру;

– 2 відварені солодкі моркви;

– 2 відварені буряки;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 4 філе слабосолоного оселедця;

– 350 грамів майонезу;

– 25 грамів швидкорозчинного желатину;

– 100 мілілітрів холодної питної води;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка цукру;

– 1 дрібка чорного меленого перцю. Реклама Улюблений салат на новий лад: дивіться відео Приготування: Швидкорозчинний желатин всипте в невелику піалу, залийте 100 мілілітрами холодної води, перемішайте та залиште на 10 – 15 хвилин для набухання, після чого розпустіть на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами до прозорості, не доводячи до кипіння, та злегка остудіть. Очищені відварені картоплю, моркву та буряк наріжте однаковим дрібним кубиком із гранню приблизно 5 – 6 міліметрів у різні миски, щоб овочі не зафарбували одне одного. Цибулю наріжте дрібними кубиками, перекладіть у сито, ошпарте крутим окропом для видалення гіркоти, одразу промийте крижаною водою та обсушіть на паперовому рушнику. Філе оселедця ретельно перевірте на наявність дрібних кісточок, наріжте невеликими кубиками та з'єднайте з підготовленою цибулею. Теплий рідкий желатин влийте тонкою цівкою в майонез, інтенсивно перемішуючи вінчиком до повної однорідності, і розділіть отриману заправку між мисками з буряком, морквою та картоплею, трохи присоливши та поперчивши кожен овочевий шар. Роз'ємне кулінарне кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів встановіть на пласке сервірувальне блюдо, вистеливши бортики ацетатною плівкою або пергаментом. Щільно викладіть і розрівняйте шари в такій послідовності: картопля з заправкою, оселедець із цибулею, морква та зверху шар буряка. Накрийте форму харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 5 годин для повного застигання желатину. Перед подачею обережно зніміть кільце, за бажанням прикрасьте верхівку гілочками кропу або половинами перепелиних яєць і нарізайте торт гострим ножем на порційні шматки.

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