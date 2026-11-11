Обычная "Шуба" – прощай: новый рецепт популярного салата со сказочно красивой подачей

Как приготовить торт "Шуба" / "Готовить просто"
Классический салат "Сельдь под шубой" всегда остается фаворитом праздничного застолья, однако его привычная подача в салатнике часто теряет аккуратный вид уже после первой порционной ложки.
Настоящей находкой для эффектной сервировки становится формат закусочного торта: благодаря добавлению растворенного желатина в майонезную заправку все слои надежно стабилизируются, а блюдо легко нарезается острым ножом на ровные, контрастные кусочки с безупречным срезом, рассказывает YouTube-канал LOZOVSKI.
Еще одна весомая отличительная черта этой версии заключается в нарезке отварных овощей мелкими одинаковыми кубиками вместо традиционного натирания на терке. Такая техника сохраняет естественную текстуру и сочность каждого ингредиента, не превращая салат в однородную кашу, а предварительное ошпаривание репчатого лука кипятком устраняет лишнюю горечь, оставляя приятный хруст.
Как приготовить торт "Шуба"?
- Время: 30 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 отварных картофелины среднего размера;
– 2 отварные сладкие моркови;
– 2 отварных свеклы;
– 1 репчатая луковица;
– 4 филе слабосоленой сельди;
– 350 граммов майонеза;
– 25 граммов быстрорастворимого желатина;
– 100 миллилитров холодной питьевой воды;
– 1 щепотка каменной соли;
– 1 щепотка сахара;
– 1 щепотка черного молотого перца.
Любимый салат по-новому: смотрите видео
Приготовление:
- Быстрорастворимый желатин высыпьте в небольшую миску, залейте 100 миллилитрами холодной воды, перемешайте и оставьте на 10 – 15 минут для набухания, после чего растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами до прозрачности, не доводя до кипения, и слегка остудите.
- Очищенные отварные картофель, морковь и свеклу нарежьте одинаковыми мелкими кубиками со стороной примерно 5 – 6 миллиметров в разные миски, чтобы овощи не окрасили друг друга.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, переложите в сито, ошпарьте кипятком для удаления горечи, сразу промойте ледяной водой и просушите на бумажном полотенце.
- Филе сельди тщательно проверьте на наличие мелких косточек, нарежьте небольшими кубиками и смешайте с подготовленным луком.
- Теплый жидкий желатин влейте тонкой струйкой в майонез, интенсивно перемешивая венчиком до полной однородности, и разделите полученную заправку между мисками со свеклой, морковью и картофелем, слегка посолив и поперчив каждый овощной слой.
- Раздельное кулинарное кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров установите на плоское сервировочное блюдо, выстелив бортики ацетатной пленкой или пергаментом.
- Плотно выложите и разровняйте слои в такой последовательности: картофель с заправкой, сельдь с луком, морковь и сверху слой свеклы.
- Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 5 часов для полного застывания желатина.
- Перед подачей осторожно снимите кольцо, по желанию украсьте верх веточками укропа или половинками перепелиных яиц и нарежьте торт острым ножом на порционные куски.
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