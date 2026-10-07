Затьмарить навіть найвідоміші пляцки: осінній торт "Яблука в снігу" за перевіреним рецептом

Коли сезон ароматних домашніх яблук у самому розпалі, звичайна шарлотка швидко набридає й хочеться створити справжній кондитерський шедевр.

Торт "Яблука в снігу" – саме та випічка, яка закохує в себе з першого шматочка. У ньому дивовижним чином поєднуються розсипчасті пісочні коржі з тонкою медовою ноткою, велика кількість соковитої яблучно-коричної начинки та оксамитовий ванільний крем на заварній пудинговій основі, розповідає "Господинька".

Як зробити "Яблука в снігу"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12

Інгредієнти:

для медово-пісочних коржів:

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів розмʼякшеного масла;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки меду;

– 2 яєчні жовтки;

– 10 грамів розпушувача;

яблучна начинка:

– 2,5 кілограма яблук;

– 80 грамів вершкового масла;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

заварний крем:

– 1 літр молока;

– 1 пачка ванільного пудингу;

– 6 столових ложок борошна;

– 200 грамів цукру;

– 350 грамів жирного вершкового масла кімнатної температури;

декор:

– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри.

Приготування: