Затьмарить навіть найвідоміші пляцки: осінній торт "Яблука в снігу" за перевіреним рецептом
Коли сезон ароматних домашніх яблук у самому розпалі, звичайна шарлотка швидко набридає й хочеться створити справжній кондитерський шедевр.
Торт "Яблука в снігу" – саме та випічка, яка закохує в себе з першого шматочка. У ньому дивовижним чином поєднуються розсипчасті пісочні коржі з тонкою медовою ноткою, велика кількість соковитої яблучно-коричної начинки та оксамитовий ванільний крем на заварній пудинговій основі, розповідає "Господинька".
Як зробити "Яблука в снігу"?
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
для медово-пісочних коржів:
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів розмʼякшеного масла;
– 150 грамів цукру;
– 2 столові ложки меду;
– 2 яєчні жовтки;
– 10 грамів розпушувача;
яблучна начинка:
– 2,5 кілограма яблук;
– 80 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
заварний крем:
– 1 літр молока;
– 1 пачка ванільного пудингу;
– 6 столових ложок борошна;
– 200 грамів цукру;
– 350 грамів жирного вершкового масла кімнатної температури;
декор:
– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри.
Приготування:
- М'яке вершкове масло ретельно розітріть із цукром і медом до світлої однорідної маси.
- Введіть яєчні жовтки, перемішайте, після чого частинами всипте просіяне борошно разом із розпушувачем.
- Швидко замісіть м'яке, еластичне пісочне тісто. Загорніть його в харчову плівку та покладіть у холодильник щонайменше на 1 годину (можна залишити й на ніч).
- Охолоджене тісто розділіть на 3 рівні частини.
- Дно роз'ємної форми застеліть пергаментом.
- Пальцями рівномірно розподіліть кожну порцію тіста тонким шаром по всій площі дна та густо наколіть виделкою, аби коржі не деформувалися під час випікання.
- Випікайте кожен пласт у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 13 – 15 хвилин до приємного світло-золотистого кольору.
- Дайте коржам повністю охолонути на решітці.
- У сотейнику з товстим дном з'єднайте сухий ванільний пудинг, борошно та цукор.
- Тонкою цівкою, постійно збиваючи вінчиком, влийте холодне молоко, щоб не утворилося жодної грудочки.
- Поставте ємність на середній вогонь і варіть заварну масу, безперервно помішуючи дно лопаткою, до появи перших бульбашок кипіння та помітного загустіння.
- Зніміть пудинг із вогню, накрийте плівкою "в контакт" і залиште повністю охолонути до кімнатної температури.
- Розм'якшене вершкове масло збийте міксером до білого пишного стану.
- Не зупиняючи збивання, по одній столовій ложці вводьте охолоджену заварну основу. І масло, і пудинг обов'язково мають бути однакової кімнатної температури, тоді крем вийде шовковистим і не розшарується.
- Яблука очистьте від шкірки й серцевин, натріть на грубій тертці та збризніть лимонним соком, аби м'якоть не темніла.
- Перекладіть фрукти у велику пательню або сотейник, додайте вершкове масло, ванільний цукор, корицю та звичайний цукор на смак.
- Тушкуйте яблучну масу на середньому вогні близько 20 – 25 хвилин, періодично перемішуючи, поки вся зайва волога повністю не випарується. Готову начинку обов'язково повністю охолодіть.
- На дно кондитерського кільця вкладіть перший пісочний корж.
- Рівномірно розподіліть по ньому весь заварний крем.
- Накрийте другим коржем, злегка притискаючи долонями.
- Зверху викладіть усю остиглу яблучну начинку й розрівняйте лопаткою.
- Накрийте конструкцію третім коржем, перевернувши його пласкою нижньою стороною догори – так верхівка десерту буде бездоганно рівною.
- Торт затягніть харчовою плівкою та відправте в холодильник на всю ніч (мінімум на 8 – 10 годин). За цей час сухі пісочні пласти просочаться соками й кремом, стануть неймовірно ніжними, а начинки надійно стабілізуються.
- Перед самою подачею акуратно зніміть роз'ємне кільце, густо притрусіть верхівку торта просіяною цукровою пудрою, створюючи ефект свіжого пухкого снігу, і наріжте гострим ножем на порційні шматочки.