Торт "Яблука в снігу" – саме та випічка, яка закохує в себе з першого шматочка. У ньому дивовижним чином поєднуються розсипчасті пісочні коржі з тонкою медовою ноткою, велика кількість соковитої яблучно-коричної начинки та оксамитовий ванільний крем на заварній пудинговій основі, розповідає "Господинька".

Як зробити "Яблука в снігу"?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
для медово-пісочних коржів:
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів розмʼякшеного масла;
– 150 грамів цукру;
– 2 столові ложки меду;
– 2 яєчні жовтки;
– 10 грамів розпушувача;
яблучна начинка:
– 2,5 кілограма яблук;
– 80 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
заварний крем:
– 1 літр молока;
– 1 пачка ванільного пудингу;
– 6 столових ложок борошна;
– 200 грамів цукру;
– 350 грамів жирного вершкового масла кімнатної температури;
декор:
– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри.

Приготування:

  1. М'яке вершкове масло ретельно розітріть із цукром і медом до світлої однорідної маси.
  2. Введіть яєчні жовтки, перемішайте, після чого частинами всипте просіяне борошно разом із розпушувачем.
  3. Швидко замісіть м'яке, еластичне пісочне тісто. Загорніть його в харчову плівку та покладіть у холодильник щонайменше на 1 годину (можна залишити й на ніч).
  4. Охолоджене тісто розділіть на 3 рівні частини.
  5. Дно роз'ємної форми застеліть пергаментом.
  6. Пальцями рівномірно розподіліть кожну порцію тіста тонким шаром по всій площі дна та густо наколіть виделкою, аби коржі не деформувалися під час випікання.
  7. Випікайте кожен пласт у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 13 – 15 хвилин до приємного світло-золотистого кольору.
  8. Дайте коржам повністю охолонути на решітці.
  9. У сотейнику з товстим дном з'єднайте сухий ванільний пудинг, борошно та цукор.
  10. Тонкою цівкою, постійно збиваючи вінчиком, влийте холодне молоко, щоб не утворилося жодної грудочки.
  11. Поставте ємність на середній вогонь і варіть заварну масу, безперервно помішуючи дно лопаткою, до появи перших бульбашок кипіння та помітного загустіння.
  12. Зніміть пудинг із вогню, накрийте плівкою "в контакт" і залиште повністю охолонути до кімнатної температури.
  13. Розм'якшене вершкове масло збийте міксером до білого пишного стану.
  14. Не зупиняючи збивання, по одній столовій ложці вводьте охолоджену заварну основу. І масло, і пудинг обов'язково мають бути однакової кімнатної температури, тоді крем вийде шовковистим і не розшарується.
  15. Яблука очистьте від шкірки й серцевин, натріть на грубій тертці та збризніть лимонним соком, аби м'якоть не темніла.
  16. Перекладіть фрукти у велику пательню або сотейник, додайте вершкове масло, ванільний цукор, корицю та звичайний цукор на смак.
  17. Тушкуйте яблучну масу на середньому вогні близько 20 – 25 хвилин, періодично перемішуючи, поки вся зайва волога повністю не випарується. Готову начинку обов'язково повністю охолодіть.
  18. На дно кондитерського кільця вкладіть перший пісочний корж.
  19. Рівномірно розподіліть по ньому весь заварний крем.
  20. Накрийте другим коржем, злегка притискаючи долонями.
  21. Зверху викладіть усю остиглу яблучну начинку й розрівняйте лопаткою.
  22. Накрийте конструкцію третім коржем, перевернувши його пласкою нижньою стороною догори – так верхівка десерту буде бездоганно рівною.
  23. Торт затягніть харчовою плівкою та відправте в холодильник на всю ніч (мінімум на 8 – 10 годин). За цей час сухі пісочні пласти просочаться соками й кремом, стануть неймовірно ніжними, а начинки надійно стабілізуються.
  24. Перед самою подачею акуратно зніміть роз'ємне кільце, густо притрусіть верхівку торта просіяною цукровою пудрою, створюючи ефект свіжого пухкого снігу, і наріжте гострим ножем на порційні шматочки.