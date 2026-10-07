Торт "Яблоки в снегу" – именно та выпечка, которая влюбляет в себя с первого кусочка. В нем удивительным образом сочетаются рассыпчатые песочные коржи с тонкой медовой ноткой, большим количеством сочной яблочно-коричной начинки и бархатистым ванильным кремом на заварной пудинговой основе, рассказывает "Господинька".

Как приготовить "Яблоки в снегу"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 12

Ингредиенты:
для медово-песочных коржей:
– 500 граммов муки;
– 200 граммов размягченного масла;
– 150 граммов сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 яичных желтка;
– 10 граммов разрыхлителя;
яблочная начинка:
– 2,5 килограмма яблок;
– 80 граммов сливочного масла;
– 2–3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
заварной крем:
– 1 литр молока;
– 1 пачка ванильного пудинга;
– 6 столовых ложек муки;
– 200 граммов сахара;
– 350 граммов жирного сливочного масла комнатной температуры;
декор:
– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло тщательно разотрите с сахаром и медом до получения светлой однородной массы.
  2. Добавьте яичные желтки, перемешайте, после чего частями всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем.
  3. Быстро замесите мягкое, эластичное песочное тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник как минимум на 1 час (можно оставить и на ночь).
  4. Охлажденное тесто разделите на 3 равные части.
  5. Дно разъемной формы застелите пергаментом.
  6. Пальцами равномерно распределите каждую порцию теста тонким слоем по всей площади дна и густо проколите вилкой, чтобы коржи не деформировались во время выпекания.
  7. Выпекайте каждый пласт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 13 – 15 минут до появления приятного светло-золотистого цвета.
  8. Дайте коржам полностью остыть на решетке.
  9. В сотейнике с толстым дном смешайте сухой ванильный пудинг, муку и сахар.
  10. Тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком, влейте холодное молоко, чтобы не образовалось ни одного комочка.
  11. Поставьте емкость на средний огонь и варите заварную массу, непрерывно помешивая дно лопаткой, до появления первых пузырьков кипения и заметного загустения.
  12. Снимите пудинг с огня, накройте пленкой "в контакт" и оставьте полностью остыть до комнатной температуры.
  13. Размягченное сливочное масло взбейте миксером до белого пышного состояния.
  14. Не прекращая взбивания, по одной столовой ложке вводите охлажденную заварную основу. И масло, и пудинг обязательно должны быть одинаковой комнатной температуры, тогда крем получится шелковистым и не расслоится.
  15. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  16. Переложите фрукты в большую сковороду или сотейник, добавьте сливочное масло, ванильный сахар, корицу и обычный сахар по вкусу.
  17. Тушите яблочную массу на среднем огне около 20 – 25 минут, периодически перемешивая, пока вся лишняя влага полностью не испарится. Готовую начинку обязательно полностью остудите.
  18. На дно кондитерского кольца выложите первый песочный корж.
  19. Равномерно распределите по нему весь заварной крем.
  20. Накройте вторым коржом, слегка прижимая ладонями.
  21. Сверху выложите всю остывшую яблочную начинку и разровняйте лопаткой.
  22. Накройте конструкцию третьим коржом, перевернув его плоской нижней стороной вверх – так верхушка десерта будет безупречно ровной.
  23. Торт накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на всю ночь (минимум на 8 – 10 часов). За это время сухие песочные коржи пропитаются соками и кремом, станут невероятно нежными, а начинки надежно закрепятся.
  24. Перед самой подачей аккуратно снимите разъемное кольцо, обильно посыпьте верх торта просеянной сахарной пудрой, создавая эффект свежего пушистого снега, и нарежьте острым ножом на порционные кусочки.