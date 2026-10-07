Торт "Яблоки в снегу" – именно та выпечка, которая влюбляет в себя с первого кусочка. В нем удивительным образом сочетаются рассыпчатые песочные коржи с тонкой медовой ноткой, большим количеством сочной яблочно-коричной начинки и бархатистым ванильным кремом на заварной пудинговой основе, рассказывает "Господинька".
Как приготовить "Яблоки в снегу"?
- Время: 1 час
- Порций: 12
Ингредиенты:
для медово-песочных коржей:
– 500 граммов муки;
– 200 граммов размягченного масла;
– 150 граммов сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 яичных желтка;
– 10 граммов разрыхлителя;
яблочная начинка:
– 2,5 килограмма яблок;
– 80 граммов сливочного масла;
– 2–3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
заварной крем:
– 1 литр молока;
– 1 пачка ванильного пудинга;
– 6 столовых ложек муки;
– 200 граммов сахара;
– 350 граммов жирного сливочного масла комнатной температуры;
декор:
– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло тщательно разотрите с сахаром и медом до получения светлой однородной массы.
- Добавьте яичные желтки, перемешайте, после чего частями всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем.
- Быстро замесите мягкое, эластичное песочное тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник как минимум на 1 час (можно оставить и на ночь).
- Охлажденное тесто разделите на 3 равные части.
- Дно разъемной формы застелите пергаментом.
- Пальцами равномерно распределите каждую порцию теста тонким слоем по всей площади дна и густо проколите вилкой, чтобы коржи не деформировались во время выпекания.
- Выпекайте каждый пласт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 13 – 15 минут до появления приятного светло-золотистого цвета.
- Дайте коржам полностью остыть на решетке.
- В сотейнике с толстым дном смешайте сухой ванильный пудинг, муку и сахар.
- Тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком, влейте холодное молоко, чтобы не образовалось ни одного комочка.
- Поставьте емкость на средний огонь и варите заварную массу, непрерывно помешивая дно лопаткой, до появления первых пузырьков кипения и заметного загустения.
- Снимите пудинг с огня, накройте пленкой "в контакт" и оставьте полностью остыть до комнатной температуры.
- Размягченное сливочное масло взбейте миксером до белого пышного состояния.
- Не прекращая взбивания, по одной столовой ложке вводите охлажденную заварную основу. И масло, и пудинг обязательно должны быть одинаковой комнатной температуры, тогда крем получится шелковистым и не расслоится.
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Переложите фрукты в большую сковороду или сотейник, добавьте сливочное масло, ванильный сахар, корицу и обычный сахар по вкусу.
- Тушите яблочную массу на среднем огне около 20 – 25 минут, периодически перемешивая, пока вся лишняя влага полностью не испарится. Готовую начинку обязательно полностью остудите.
- На дно кондитерского кольца выложите первый песочный корж.
- Равномерно распределите по нему весь заварной крем.
- Накройте вторым коржом, слегка прижимая ладонями.
- Сверху выложите всю остывшую яблочную начинку и разровняйте лопаткой.
- Накройте конструкцию третьим коржом, перевернув его плоской нижней стороной вверх – так верхушка десерта будет безупречно ровной.
- Торт накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на всю ночь (минимум на 8 – 10 часов). За это время сухие песочные коржи пропитаются соками и кремом, станут невероятно нежными, а начинки надежно закрепятся.
- Перед самой подачей аккуратно снимите разъемное кольцо, обильно посыпьте верх торта просеянной сахарной пудрой, создавая эффект свежего пушистого снега, и нарежьте острым ножом на порционные кусочки.