Сьогодні, 31 липня, святкує День народження письменниця Джоан Роулінг, яка створила легендарну історію Гаррі Поттера. У книжці хлопчик також святкує в цей день, а усі шанувальники світу чаклунів чудово памʼятають торт, який подарував йому Геґрід.

Шанувальники "Гаррі Поттера" точно повинні спробувати цей смаколик, який Геґрід вручив хлопчику разом з новиною про те, що він чарівник. 24 Канал пропонує поринути у світ улюбленої книжки за рецептом з інстаграму dornazpilates.

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Як приготувати торт від Геґріда для Гаррі Поттера?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 склянки цукру;

– майже 2 склянки борошна;

– 0,75 склянки какао-порошку;

– 1,5 чайної ложки харчової соди;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 яйце + 1 жовток;

– 1 стакан молока;

– 0,5 склянки рослинної олії;

– 2 чайні ложки екстракту ванілі;

– 1 склянка окропу;

шоколадна глазур:

– 8 столових ложок масла кімнатної температури;

– 1,5 склянки какао-порошку;

– 5 склянок цукрової пудри;

– 1/3 склянки молока;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

ванільна глазур:

– 6 столових ложок вершкового масла кімнатної температури;

– 4 склянки цукрової пудри;

– 1/3 склянки молока;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– червоний та зелений харчові барвники.

Приготування:

Розігрійте духовку до 210 градусів. У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти для бісквіта. Додайте до суміші яйця, молока, олію та ванілін, перемішайте до однорідності. Потім влийте окріп та замішайте тісто. Випікайте бісквіт у круглій формі 30 – 35 хвилин до готовності. Потім дайте бісквітам охолонути та розріжте на круглих 4 коржі. Какао змішайте з цукровою пудрою, окремо збийте масло. Поступово додайте в нього молоко, суху суміш та ваніль. Глазур має вийти гладкою та дещо рідкою. Тепер ванільна глазур: збийте масло до пишності, додайте пудру і половину молока, потім поступово введіть решту інгредієнтів. До більшої частини глазурі додайте червоний барвник і перемішайте, щоб отримати рожевий крем. В меншу частину додайте зелений барвник – ним будемо робити напис. Накриваємо обидві глазурі плівкою. Збираємо торт. Перший корж змащуємо шоколадною глазурʼю, і так повторюємо зі всіма коржами. В кінці обмащуємо торт рожевою глазурʼю та робимо напис зеленою глазурʼю.

Смачного!

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