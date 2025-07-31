До Дня народження Гаррі Поттера: рецепт торта від доброго велетня Геґріда
- Шанувальники "Гаррі Поттера" можуть приготувати торт на День народження маленького чарівника.
- Цей десерт допоможе поринути у чарівний світ Джоан Роулінг.
Сьогодні, 31 липня, святкує День народження письменниця Джоан Роулінг, яка створила легендарну історію Гаррі Поттера. У книжці хлопчик також святкує в цей день, а усі шанувальники світу чаклунів чудово памʼятають торт, який подарував йому Геґрід.
Шанувальники "Гаррі Поттера" точно повинні спробувати цей смаколик, який Геґрід вручив хлопчику разом з новиною про те, що він чарівник. 24 Канал пропонує поринути у світ улюбленої книжки за рецептом з інстаграму dornazpilates.
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Як приготувати торт від Геґріда для Гаррі Поттера?
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 склянки цукру;
– майже 2 склянки борошна;
– 0,75 склянки какао-порошку;
– 1,5 чайної ложки харчової соди;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 яйце + 1 жовток;
– 1 стакан молока;
– 0,5 склянки рослинної олії;
– 2 чайні ложки екстракту ванілі;
– 1 склянка окропу;
шоколадна глазур:
– 8 столових ложок масла кімнатної температури;
– 1,5 склянки какао-порошку;
– 5 склянок цукрової пудри;
– 1/3 склянки молока;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
ванільна глазур:
– 6 столових ложок вершкового масла кімнатної температури;
– 4 склянки цукрової пудри;
– 1/3 склянки молока;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– червоний та зелений харчові барвники.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 210 градусів. У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти для бісквіта.
- Додайте до суміші яйця, молока, олію та ванілін, перемішайте до однорідності. Потім влийте окріп та замішайте тісто.
- Випікайте бісквіт у круглій формі 30 – 35 хвилин до готовності. Потім дайте бісквітам охолонути та розріжте на круглих 4 коржі.
- Какао змішайте з цукровою пудрою, окремо збийте масло. Поступово додайте в нього молоко, суху суміш та ваніль. Глазур має вийти гладкою та дещо рідкою.
- Тепер ванільна глазур: збийте масло до пишності, додайте пудру і половину молока, потім поступово введіть решту інгредієнтів.
- До більшої частини глазурі додайте червоний барвник і перемішайте, щоб отримати рожевий крем. В меншу частину додайте зелений барвник – ним будемо робити напис. Накриваємо обидві глазурі плівкою.
- Збираємо торт. Перший корж змащуємо шоколадною глазурʼю, і так повторюємо зі всіма коржами.
- В кінці обмащуємо торт рожевою глазурʼю та робимо напис зеленою глазурʼю.
Смачного!
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